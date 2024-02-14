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情人節甜蜜傳情 全聯線上購應景商品滿額現折 ROYCE’滿額送限定款生巧克力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
淡可可生巧克力情人節限定版，售價560元，濃郁可可風味與北海道鮮乳風味絕妙地搭配。圖／city’super提供
淡可可生巧克力情人節限定版，售價560元，濃郁可可風味與北海道鮮乳風味絕妙地搭配。圖／city’super提供

西洋情人節適逢大年初五，出門採購別忘了順道為情人送上甜蜜好禮。全聯特別準備多款水果心形小禮盒，限店限量販售，「莓果戀曲」將藍莓、草莓裝進一盒，酸甜風味皆有，象徵酸酸甜甜的愛情滋味；「美姬草莓」由香水草莓品種改良培育而成，口感、外型和甜度都近似香水草莓，但果型更大更渾厚；「莓好時光」最適合裝飾在手做蛋糕上，中和甜點的甜度；年節盛產的蜜棗爽脆多汁，渾圓外型又被稱為「團圓果」，取名為「珍愛蜜棗」，帶有美好寓意；玉女小番茄「玉見女心」為，皮薄果肉飽滿，一人一口感情不會散。

全聯We Sweet、阪急麵包與大潤發也推出一系列應景草莓甜點，為情人節送上浪漫氛圍，We Sweet草莓風味厚奶霜薩芙亞蒂，即日起至2月15日特價99元；阪急麵包草莓閃電泡芙，3月7日前特價30元。大潤發即日起至2月22日前推出一系列草莓烘焙系列，首推草莓泡芙、草莓果子燒，還有草莓乳酪吐司、草莓乳酪餐包，讓大家從早餐就開啟甜蜜的一天。

來不及出門買的民眾，還可以交給PXGo!全聯線上購，2月14日下單，輸入指定折扣碼，全館單筆消費滿888元，立馬現折88元，無論是脫單必備巧克力，還是熱銷避孕用品，通通幫你準備齊全，更享199元免運優惠。全聯分批取另推情人節成雙享優惠，單筆消費滿200元贈200福利點，還有多樣指定品買1送1，以及轉贈1件加贈50福利點，另外，購買美式30入510元、拿鐵30入780元， 換算一杯不到30元，額外加碼贈400福利點。

全聯隔日達則集結美妝、香氛、保養各大知名品牌，推出3折起放閃特惠價，2月15日前每天至隔日達活動頁領取面額88元折價券，當天消費滿888元即可折抵；單筆折後消費每滿1,500元加碼再贈1,000限時福利點；新會員首次下單，可享指定商品特惠價再打7折的專屬優惠。即日起至2月29日活動期間，購買指定香水商品，滿1件加碼贈500福利點。

另外，情人節怎麼能少了巧克力，city’super獨家代理日本ROYCE’巧克力，2月14日在全台8家門市及桃園遠百、台南遠百、高雄遠百、嘉義遠百等4間快閃店皆可享消費滿1,999元送年度限定口味霸榜冠軍「大吉嶺生巧克力」1盒。同時為歡慶捷運台北車站快閃店在2月甜蜜回歸，即日起至2月29日快閃期間祭出2盒生巧克力優惠899元。

初五福利卡友購買休閒零食零食禮盒，單筆滿499元贈200福利點。圖／全聯福利中心提供
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草莓巴斯特乳酪蛋糕，香濃的乳酪蛋糕，搭上新鮮草莓，多層次的口感一秒就被融化。圖／大潤發提供
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情人節撞期大年初五，浪漫傳愛就到全聯一次購足。圖／全聯福利中心提供
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早餐絕配草莓乳酪吐司，跟情人一同甜甜蜜蜜開啟一整天。圖／大潤發提供
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巧克力 情人節 草莓

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