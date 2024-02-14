情人節甜蜜傳情 全聯線上購應景商品滿額現折 ROYCE’滿額送限定款生巧克力

西洋情人節適逢大年初五，出門採購別忘了順道為情人送上甜蜜好禮。全聯特別準備多款水果心形小禮盒，限店限量販售，「莓果戀曲」將藍莓、草莓裝進一盒，酸甜風味皆有，象徵酸酸甜甜的愛情滋味；「美姬草莓」由香水草莓品種改良培育而成，口感、外型和甜度都近似香水草莓，但果型更大更渾厚；「莓好時光」最適合裝飾在手做蛋糕上，中和甜點的甜度；年節盛產的蜜棗爽脆多汁，渾圓外型又被稱為「團圓果」，取名為「珍愛蜜棗」，帶有美好寓意；玉女小番茄「玉見女心」為，皮薄果肉飽滿，一人一口感情不會散。

全聯We Sweet、阪急麵包與大潤發也推出一系列應景草莓甜點，為情人節送上浪漫氛圍，We Sweet草莓風味厚奶霜薩芙亞蒂，即日起至2月15日特價99元；阪急麵包草莓閃電泡芙，3月7日前特價30元。大潤發即日起至2月22日前推出一系列草莓烘焙系列，首推草莓泡芙、草莓果子燒，還有草莓乳酪吐司、草莓乳酪餐包，讓大家從早餐就開啟甜蜜的一天。

來不及出門買的民眾，還可以交給PXGo!全聯線上購，2月14日下單，輸入指定折扣碼，全館單筆消費滿888元，立馬現折88元，無論是脫單必備巧克力，還是熱銷避孕用品，通通幫你準備齊全，更享199元免運優惠。全聯分批取另推情人節成雙享優惠，單筆消費滿200元贈200福利點，還有多樣指定品買1送1，以及轉贈1件加贈50福利點，另外，購買美式30入510元、拿鐵30入780元， 換算一杯不到30元，額外加碼贈400福利點。

全聯隔日達則集結美妝、香氛、保養各大知名品牌，推出3折起放閃特惠價，2月15日前每天至隔日達活動頁領取面額88元折價券，當天消費滿888元即可折抵；單筆折後消費每滿1,500元加碼再贈1,000限時福利點；新會員首次下單，可享指定商品特惠價再打7折的專屬優惠。即日起至2月29日活動期間，購買指定香水商品，滿1件加碼贈500福利點。