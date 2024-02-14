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情人節放閃！老派侯友宜送妻子玫瑰 「這輩子，我會甲你牽條條」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天送給妻子玫瑰花，感謝她為家撐起一片天。圖／摘自侯友宜臉書
新北市長侯友宜今天送給妻子玫瑰花，感謝她為家撐起一片天。圖／摘自侯友宜臉書

今天是西洋情人節，新北市長侯友宜今天發文「這輩子，我會甲你牽條條」，感謝妻子是他堅定不移的支持力量，老派的他準備了玫瑰花，送給永遠的愛人，感謝老婆一路的相伴，他也會永遠守護好家人。

侯友宜說，一路走來，無論經歷大大小小的風雨，他都有一股堅定不移的支持力量，讓他遇到困難從不退卻，義無反顧，勇往直前，「她，就是我的太太」，他總是感恩老天爺，讓他在人海中遇見一輩子的牽手，互相扶持，一起走過無數歲月。

侯友宜說，太太與他之間的默契不需過多言語，他常常透早出門上班，返家時已是深夜，她偶爾替我準備養生茶，補補身體，不只身子暖，心裡更暖。

侯友宜說，今天情人節，老派的他還是準備了玫瑰花，送給永遠的愛人，感謝老婆一路的相伴，他也會永遠守護好家人。他也歡迎市民到新北新月橋、辰光橋，共度浪漫情人節。

侯友宜也說，他非常謝謝他太太，跟他相處40幾年，為這個家撐起一片天，情人節買花、送巧克力，兩人未來會更好、家庭更幸福，他也謝謝孩子給爸媽祝福的話，情人節就是家庭溫馨美好的日子，也祝天下有情人終成眷屬，組成美滿幸福家庭。

侯友宜 情人節

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