西洋情人節明遇返工日 預定花束少2成、玫瑰花農憂買氣

明天是西洋情人節，平時民眾大都會送花表達情意，但近期的冷氣團及濕冷，造成南投縣玫瑰花主產地埔里鎮的產量銳減，加上大年初五返工日，花農指出今年花價除春節前有小漲外，隨著花卉拍賣市場休市，影響到花卉的買氣，今天批發價1把20支行情約3、400元，使得情人節可能少賺一波。

南投縣農業處表示，縣內是玫瑰花、火鶴花、蘭花及多種花卉的主要產地，每年為埔里、水里、草屯等地區的花農，創造約20億元的營收，除年前魚池蘭花搭到農曆春節假期買氣，埔里鎮也是國內玫瑰花重要產地，情人節最主要的應景花卉，但今年西洋情人節逢大年初五，情侶返工日勢必讓玫瑰花農少賺一波節日財。

花店業者表示，今年花卉市場大年初一至初四休市，預訂情人節花束的數量確比去年減少2至3成，讓花農採收的玫瑰花只能暫時整理冰存，待今晚到明天上午才能出貨，但明天開市就是情人節，花價能否開出好價錢仍待觀察。