米苔目要吃老東台或榕樹下？ 台東人答案是這樣

米苔目是出遊台東不可或缺的美食之一，去年爆發歇業風波的榕樹下米苔目恢復營業，家族成員又另開一家新店，過年期間，兩家店人潮爆滿，其他如老東台、三姊妺等名店同樣吸引滿滿人潮。臉書粉專小編發問，若身上只有100元，會先選哪家？有人歪樓回「當然是沒有排隊的」，排隊日常讓在地人十分頭痛。

台東去年度遊客逾870萬人潮，每逢假日，榕樹下、老東台、三姊妹、阿咪等米苔目店家都有長長排隊人龍。以榕樹下為例，老店位在中華路，去年12月縣府後方又新開一家榕樹下小滿雨生，店面比較小，不分平假日，只要開店營業就有人排隊，生意不輸老店。

過年期間，粉專「台東點」發文討論，詢問網友「果要吃米苔目，身上只有100塊，你們會先選吃哪家？」選項包含（1）老東台、（2）榕樹下、（3）三姊妹、（4）阿咪、（5）小滿雨生、（6）其他。

發文一出，上述名店沒有人附和，有人推薦說「會去鼎東客運三角窗大樹下米苔目」、「康樂橋旁邊大松米苔目超好吃」，「四維路上的無名肉羹米苔目也很好吃」。