情人節亮麗髮型靠「它」打理 這幾款夢幻限定色必入手

明天就是情人節了，不管是還沒想到要送什麼禮物給對方，還是單純就是想要寵愛自己，入手以下幾款內外皆美的美髮產品絕對不出錯。

Dyson Supersonic HD15吹風機全新限定款普魯士藍托帕石拼色，將廣受喜愛的經典普魯士藍配上代表新春意象的托帕石橙紅，重新組合的配色迸出創意火花，關按鍵與Logo更巧妙使用孔雀藍色點綴，送禮或自用皆為喜氣首選，官網優惠價14,600元，現在入手再贈總價值8,000元雙豪禮，包括造型雙梳組合以及吹風機專用底座，幫你的情人節好禮誠意再加碼。

而Dyson Airwrap多功能造型器HS05也換上由JISOO代言的全新炫彩粉霧拼色，俏皮繽紛色系超級搶眼，更附有「康達抗毛躁吹髮器」、「升級版造型髮捲」、「升級版順髮梳」、「圓頭豐髮梳」等多達6款配件及順髮梳，不論是直髮還是捲髮、長髮或是短髮都能一機搞定，同時滿足乾髮與造型需求，隨時亮麗登場。

全球許多專業美髮師愛用的ghd Helios專業造型負離⼦吹風機、platinum+新⽩⾦造型夾，精準控溫與強大造型效率是最大特點，近期推出閃耀迷人玉石色調的「艾莉絲」限定版，則是為造型器增添奢華夢幻質感，再搭配莫蘭迪粉天鵝絨觸感的收納配件，想要隨身攜帶使用也完全不減時尚風采，無論您是想打造引人注目的直髮造型還是誇張的捲髮，都可以在這個季節送給讓自己煥然一新的禮物。