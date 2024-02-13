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情人節亮麗髮型靠「它」打理 這幾款夢幻限定色必入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Supersonic HD15吹風機普魯士藍托帕石拼色，官網優惠價14,600元，現在入手再贈造型雙梳組合以及吹風機專用底座。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic HD15吹風機普魯士藍托帕石拼色，官網優惠價14,600元，現在入手再贈造型雙梳組合以及吹風機專用底座。圖／Dyson提供

明天就是情人節了，不管是還沒想到要送什麼禮物給對方，還是單純就是想要寵愛自己，入手以下幾款內外皆美的美髮產品絕對不出錯。

Dyson Supersonic HD15吹風機全新限定款普魯士藍托帕石拼色，將廣受喜愛的經典普魯士藍配上代表新春意象的托帕石橙紅，重新組合的配色迸出創意火花，關按鍵與Logo更巧妙使用孔雀藍色點綴，送禮或自用皆為喜氣首選，官網優惠價14,600元，現在入手再贈總價值8,000元雙豪禮，包括造型雙梳組合以及吹風機專用底座，幫你的情人節好禮誠意再加碼。

而Dyson Airwrap多功能造型器HS05也換上由JISOO代言的全新炫彩粉霧拼色，俏皮繽紛色系超級搶眼，更附有「康達抗毛躁吹髮器」、「升級版造型髮捲」、「升級版順髮梳」、「圓頭豐髮梳」等多達6款配件及順髮梳，不論是直髮還是捲髮、長髮或是短髮都能一機搞定，同時滿足乾髮與造型需求，隨時亮麗登場。

全球許多專業美髮師愛用的ghd Helios專業造型負離⼦吹風機、platinum+新⽩⾦造型夾，精準控溫與強大造型效率是最大特點，近期推出閃耀迷人玉石色調的「艾莉絲」限定版，則是為造型器增添奢華夢幻質感，再搭配莫蘭迪粉天鵝絨觸感的收納配件，想要隨身攜帶使用也完全不減時尚風采，無論您是想打造引人注目的直髮造型還是誇張的捲髮，都可以在這個季節送給讓自己煥然一新的禮物。

而熱愛以大小捲度捲髮展現不同風情的你，TYMO CUES 3段式負離子捲髮棒以3種頂級陶瓷捲筒與專利負離子技術、5段式控溫設計，滿足不同髮質、各種專業捲度需求，有甜美清新的「芭比粉」與簡約時髦的「銀河灰」可選擇，3合1的套裝非常適合旅行，包含3個可更換捲筒的捲髮器、1支防護手套、2個髮夾和1個高級皮質袋，適用100V～240V國際通用電壓，機身LED螢幕會根據您的插頭電壓顯示華氏或攝氏度，為居家捲髮器帶來全新使用體驗。

Dyson Airwrap多功能造型器炫彩粉霧拼色擁有繽紛搶眼的撞色外型，更具備乾髮、順髮、造型以及撫平毛燥的功能，是一款兼顧顏值與性能的造型產品。圖／Dyson提供
Dyson Airwrap多功能造型器炫彩粉霧拼色擁有繽紛搶眼的撞色外型，更具備乾髮、順髮、造型以及撫平毛燥的功能，是一款兼顧顏值與性能的造型產品。圖／Dyson提供
ghd helios專業造型負離子吹風機艾莉絲限定版，開春價12,240元。圖／歐娜國際提供
ghd helios專業造型負離子吹風機艾莉絲限定版，開春價12,240元。圖／歐娜國際提供
送另一半跟Dyson品牌大使JISOO同款的造型器，愛意與誠意都滿分。圖／Dyson提供
送另一半跟Dyson品牌大使JISOO同款的造型器，愛意與誠意都滿分。圖／Dyson提供
TYMO CUES 3段式負離子捲髮棒擁有5種控溫機能提供不同髮質需求，內附3種捲度捲髮器、皮革收納套、髮夾、防燙手套，自用或送禮皆兼具實用性與質感。圖／TYMO提供
TYMO CUES 3段式負離子捲髮棒擁有5種控溫機能提供不同髮質需求，內附3種捲度捲髮器、皮革收納套、髮夾、防燙手套，自用或送禮皆兼具實用性與質感。圖／TYMO提供
ghd platinum+新白金造型夾艾莉絲限定版，開春價13,050元。圖／歐娜國際提供
ghd platinum+新白金造型夾艾莉絲限定版，開春價13,050元。圖／歐娜國際提供

吹風機 情人節 禮物

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