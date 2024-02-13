情人節為感情加溫 穿出「心」意高調放閃去！

迎接西洋情人節的到來，還在思考要送對方什麼禮物？或是情人節該怎麼穿搭嗎？？PALLADIUM推出情人節限定服飾系列，從服飾到帽子都幫你安排好了。CHARLES & KEITH的情人節限定系列，打造「好感度滿分」約會造型；PEDRO則以超現實結合虛擬世界為靈感，設計出3D字體、8位元像素的系列代表元素，傳遞戀人間的悄悄絮語。

PALLADIUM以簡單百搭的棉花糖白搭配可愛的紅色像素畫愛心設計，穿上示愛展現出情人間的甜蜜氛圍，提供包括T恤、圓領衫、連帽長袖T恤等單品，能與喜歡的人一起穿上愛心、高調放閃。 而新加坡時尚品牌PEDRO以黑、紅、白三種經典色調為主軸，推出男、女適用的百搭單品。像是復古厚底Arc運動鞋在鞋舌與鞋墊隨處可見愛心元素，鞋帶上的愛心吊飾可自由拆卸，作為鑰匙圈也十分吸睛。當紅的Kenzie穆勒鞋仿真皮質面料加上後繫帶設計，不論搭配長褲或單穿配長襪都時尚有型；可做為腰包和肩背包使用的皮革翻蓋單肩包和皮革卡夾，讓時髦情侶檔展現濃情蜜意。