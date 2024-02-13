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情人節為感情加溫 穿出「心」意高調放閃去！
迎接西洋情人節的到來，還在思考要送對方什麼禮物？或是情人節該怎麼穿搭嗎？？PALLADIUM推出情人節限定服飾系列，從服飾到帽子都幫你安排好了。CHARLES & KEITH的情人節限定系列，打造「好感度滿分」約會造型；PEDRO則以超現實結合虛擬世界為靈感，設計出3D字體、8位元像素的系列代表元素，傳遞戀人間的悄悄絮語。
PALLADIUM以簡單百搭的棉花糖白搭配可愛的紅色像素畫愛心設計，穿上示愛展現出情人間的甜蜜氛圍，提供包括T恤、圓領衫、連帽長袖T恤等單品，能與喜歡的人一起穿上愛心、高調放閃。 而新加坡時尚品牌PEDRO以黑、紅、白三種經典色調為主軸，推出男、女適用的百搭單品。像是復古厚底Arc運動鞋在鞋舌與鞋墊隨處可見愛心元素，鞋帶上的愛心吊飾可自由拆卸，作為鑰匙圈也十分吸睛。當紅的Kenzie穆勒鞋仿真皮質面料加上後繫帶設計，不論搭配長褲或單穿配長襪都時尚有型；可做為腰包和肩背包使用的皮革翻蓋單肩包和皮革卡夾，讓時髦情侶檔展現濃情蜜意。
另外，CHARLES & KEITH以象徵戀愛的粉紅色調與石灰白、黑融入包款和鞋履，並將充滿愛意的心型圖案綴於絎縫處上，增添甜蜜氣息。系列中的Nezu愛心拉鍊小方包以粉紅毛呢和單色皮質展現簡約，搭配可調節的皮穿鍊帶讓不同身高的女孩都輕鬆駕馭。優雅的Dahlia瑪莉珍鞋，同樣以細緻愛心裝飾拼接黑色楦頭，營造出搶眼的對比色調。同時，情人節穿搭總少不了首飾點綴，CHARLES & KEITH把澎澎氣球化身為精緻心形飾品搭配水晶，捎來甜美氣息，提供項鍊和耳飾、戒指選擇，為造型增添意浪漫情調。
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