新年風格長夾8選！打造你的行動小金庫

新的一年，需要人氣、好運與財運。有此一說，隨身使用的皮夾（長夾）需要每年更換，才能迎向新一年的好運。且不論民俗的風水之說是否能夠驗證，但新一年為自己添購一款新的皮夾、長夾，卻會是開心、開運的風格買物。

最常見的皮夾首推長夾形式，優雅、修長，也能讓鈔票無需折疊、完整擺放。包含GUCCI、Saint Laurent、Prada、Burberry都有推出相似設計。其中GUCCI是在粉色皮革上壓印品牌經典的GG Logo，Saint Laurent的CASSANDRE MATELASSÉ絎縫小羊皮大型翻蓋錢包則使用MATELASSÉ絎縫小羊皮並搭配品牌經典的CASSANDRE標示、柔軟而醒目，另有CALYPSO小羊皮長型錢包則走簡約、大方路線。

Prada的Saffiano皮革長錢包有著粉色皮革搭配金色Prada Logo，如果追求都會風格則也有一只黑金款式，並壓印Prada經典的三角形、成為另類幾何圖形；而Burberry則用上品牌經典的英倫格紋，只要看到是米、紅、黑、白四色混用的格紋，儼然就散發出一股英國的貴族聯想。