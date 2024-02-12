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新年風格長夾8選！打造你的行動小金庫

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Chloé Moona粉色拉鍊短夾，11,100元。圖／Chloe提供
Chloé Moona粉色拉鍊短夾，11,100元。圖／Chloe提供

新的一年，需要人氣、好運與財運。有此一說，隨身使用的皮夾（長夾）需要每年更換，才能迎向新一年的好運。且不論民俗的風水之說是否能夠驗證，但新一年為自己添購一款新的皮夾、長夾，卻會是開心、開運的風格買物。

最常見的皮夾首推長夾形式，優雅、修長，也能讓鈔票無需折疊、完整擺放。包含GUCCI、Saint Laurent、Prada、Burberry都有推出相似設計。其中GUCCI是在粉色皮革上壓印品牌經典的GG Logo，Saint Laurent的CASSANDRE MATELASSÉ絎縫小羊皮大型翻蓋錢包則使用MATELASSÉ絎縫小羊皮並搭配品牌經典的CASSANDRE標示、柔軟而醒目，另有CALYPSO小羊皮長型錢包則走簡約、大方路線。

Prada的Saffiano皮革長錢包有著粉色皮革搭配金色Prada Logo，如果追求都會風格則也有一只黑金款式，並壓印Prada經典的三角形、成為另類幾何圖形；而Burberry則用上品牌經典的英倫格紋，只要看到是米、紅、黑、白四色混用的格紋，儼然就散發出一股英國的貴族聯想。

Chloé的Moona粉色拉鍊短夾雖然是短夾，但因為造型實在討喜、讓人忍不住推薦：包款以多色皮革拼接，展現出流動、幾何的意相，輕巧簡約，並以金屬拉鍊開闔、簡單隨身。最後則是為男士推薦的萬寶龍（Montblanc）和dunhill，前者的匠心系列共可收納12卡夾，同時擺放入長鈔票，後者則選用了酒紅色的上好皮革，搭配超小、低調的dunhill金字品牌logo，有種老派的風範，低調理財、是成熟穩重的大人味。

Saint Laurent CASSANDRE MATELASSÉ絎縫小羊皮大型翻蓋錢包，30,300元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent CASSANDRE MATELASSÉ絎縫小羊皮大型翻蓋錢包，30,300元。圖／Saint Laurent提供
Prada皮革長錢包，35,000元。圖／Prada提供
Prada皮革長錢包，35,000元。圖／Prada提供
dunhiill Duke Fine皮件系列，由左至右、短夾18,950元、長夾24,950元、卡片夾14,950元。圖／dunhill提供
dunhiill Duke Fine皮件系列，由左至右、短夾18,950元、長夾24,950元、卡片夾14,950元。圖／dunhill提供
GUCCI GG皮革長夾，23,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG皮革長夾，23,600元。圖／GUCCI提供
Burberry經典格紋長夾，24,500元。圖／Burberry提供
Burberry經典格紋長夾，24,500元。圖／Burberry提供
MONTBLANC 匠心系列12卡皮夾星辰藍色款，18,200元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC 匠心系列12卡皮夾星辰藍色款，18,200元。圖／Montblanc提供
Saint Laurent CALYPSO小羊皮長型錢包，28,750元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent CALYPSO小羊皮長型錢包，28,750元。圖／Saint Laurent提供
Prada Saffiano皮革長錢包，28,000元。圖／Prada提供
Prada Saffiano皮革長錢包，28,000元。圖／Prada提供
MONTBLANC 匠心系列12卡式全拉鏈皮夾紅色款，17,100元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC 匠心系列12卡式全拉鏈皮夾紅色款，17,100元。圖／Montblanc提供

Burberry 品牌 鈔票

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