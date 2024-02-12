情人節「掌心玫瑰」甜蜜綻放！盤點可速達的浪漫好禮

2月14日是西洋情人節，洽巧撞上新年春節，可說是「喜上加喜」，除了浪漫禮，美好甜點自然少不了，以下盤點各家甜蜜滋味，速達過節。

今年是龍年春節又逢情人夜（大年初五），可說是近年來難得的「雙喜節慶」。國賓麵包房Corner Bakery 63由點心主廚楊文雄領軍，推出情人節限定商品「心心相印布朗尼－龍是為了你」，選用高級比利時巧克力、香氣豐富濃郁的法國發酵奶油、日本低筋麵粉，加入核桃製作成愛心造型，上層是由純天然的紅寶石可可豆所萃取提煉而成的RUBY巧克力，布朗尼綿密口感加上脆口的核桃，搭配浪漫粉色巧克力甜香不膩，完整傳達濃濃愛意。

情人節到來之際，比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出2024情人節限定禮盒系列，包括情人節限定巧克力口味，甄選優質可可，在純粹、醇厚的黑巧克力外殼上，創意呈現出星星、彎月與球形等多樣化形狀，搭配色彩斑斕的糖果碎粒創作出繽紛外型，一口咬下，綿密柔滑的甘納許與果仁香氣撲鼻而來，層層交織卻又不相互搶奪風采。全系列共有六款別緻的巧克力禮盒，2024年3月14日前，單筆消費滿原價2,024元以上再送GODIVA絲巾乙條。

「情人節傳情，一朵掌心玫瑰就夠！」一年一度的西洋情人節即將到來，哈根達斯Häagen-Dazs以外觀小巧精緻、如同捧在掌心的擬真玫瑰造型，將檸檬乳酪巧克力甘納許化作絲滑花瓣，層層包裹酸甜的草莓冰淇淋，四周佐以抹茶海綿蛋糕，並點綴上少許新鮮草莓切片，綻放多層次口感，作為傳遞情獻禮，浪漫滿點。2/14前，綁定會員、於指定門市購買掌心玫瑰造型冰淇淋一顆，即贈哈根達斯中杯拿鐵一杯，也可至7-ELEVEN與全家便利商店選購哈根達斯掌心玫瑰造型冰淇淋，隨時隨地都能購入傳情贈禮。