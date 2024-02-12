快訊

走春必去！全台「超人氣8間財神廟」 求財求好運

今年初五「大凶日」不宜開工！命理專家曝2原因 選這天較理想

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節「掌心玫瑰」甜蜜綻放！盤點可速達的浪漫好禮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
哈根達斯「掌心玫瑰」甜蜜綻放。圖/哈根達斯提供
哈根達斯「掌心玫瑰」甜蜜綻放。圖/哈根達斯提供

2月14日是西洋情人節，洽巧撞上新年春節，可說是「喜上加喜」，除了浪漫禮，美好甜點自然少不了，以下盤點各家甜蜜滋味，速達過節。

今年是龍年春節又逢情人夜（大年初五），可說是近年來難得的「雙喜節慶」。國賓麵包房Corner Bakery 63由點心主廚楊文雄領軍，推出情人節限定商品「心心相印布朗尼－龍是為了你」，選用高級比利時巧克力、香氣豐富濃郁的法國發酵奶油、日本低筋麵粉，加入核桃製作成愛心造型，上層是由純天然的紅寶石可可豆所萃取提煉而成的RUBY巧克力，布朗尼綿密口感加上脆口的核桃，搭配浪漫粉色巧克力甜香不膩，完整傳達濃濃愛意。

情人節到來之際，比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出2024情人節限定禮盒系列，包括情人節限定巧克力口味，甄選優質可可，在純粹、醇厚的黑巧克力外殼上，創意呈現出星星、彎月與球形等多樣化形狀，搭配色彩斑斕的糖果碎粒創作出繽紛外型，一口咬下，綿密柔滑的甘納許與果仁香氣撲鼻而來，層層交織卻又不相互搶奪風采。全系列共有六款別緻的巧克力禮盒，2024年3月14日前，單筆消費滿原價2,024元以上再送GODIVA絲巾乙條。

「情人節傳情，一朵掌心玫瑰就夠！」一年一度的西洋情人節即將到來，哈根達斯Häagen-Dazs以外觀小巧精緻、如同捧在掌心的擬真玫瑰造型，將檸檬乳酪巧克力甘納許化作絲滑花瓣，層層包裹酸甜的草莓冰淇淋，四周佐以抹茶海綿蛋糕，並點綴上少許新鮮草莓切片，綻放多層次口感，作為傳遞情獻禮，浪漫滿點。2/14前，綁定會員、於指定門市購買掌心玫瑰造型冰淇淋一顆，即贈哈根達斯中杯拿鐵一杯，也可至7-ELEVEN與全家便利商店選購哈根達斯掌心玫瑰造型冰淇淋，隨時隨地都能購入傳情贈禮。

迎接春光明媚的嶄新氣象，微熱山丘外帶甜點品牌「Smille微笑蜜樂」，推出春季限定「百香莓果蜜樂酥」，一口咬下，奶油香氣四溢，與酸甜莓果庫利、濃郁百香果奶醬交織，飽滿又清爽的滋味，忍不住想起戀愛的美好。蜜樂酥繽紛多彩的包裝，不只便利攜帶也吸睛。Smille松菸店也於情人節期間應景推出剪紅線活動，凡透過Line會員參與活動，即有機會獲得Smille百香莓果蜜樂酥。

GODIVA推出2024情人節限定禮盒系列。圖/GODIVA提供
GODIVA推出2024情人節限定禮盒系列。圖/GODIVA提供
國賓Corner Bakery 63情人節限定「心心相印布朗尼」。圖/國賓麵包房提供
國賓Corner Bakery 63情人節限定「心心相印布朗尼」。圖/國賓麵包房提供
Smille微笑蜜樂即日起推出春季限定「百香莓果蜜樂酥」。圖/微熱山丘提供
Smille微笑蜜樂即日起推出春季限定「百香莓果蜜樂酥」。圖/微熱山丘提供

冰淇淋 巧克力 情人節

延伸閱讀

潮州過年除了年街 12、13日還有情人節粉紅泡泡市集

情人節與人夫飯店過夜還生一女 元配怒告求償100萬

高雄黃色小鴨情人節耍浪漫 將上演遊港相遇親吻

情人節就是要撩男瘋狂開車！魔性女必看6個「被撲倒」關鍵

相關新聞

將小吃搬上米其林餐桌 國際名廚江振誠：小吃是一起長大的味道

對米其林名廚江振誠來說，小吃不該從技術層面去看，小吃永遠和人的情感相依。「小吃，是一起長大的味道。」江振誠做著最精緻的法...

新年風格長夾8選！打造你的行動小金庫

新的一年，需要人氣、好運與財運。有此一說，隨身使用的皮夾（長夾）需要每年更換，才能迎向新一年的好運。且不論民俗的風水之說...

SEVENTEEN珉奎穿出「男友感」吸睛顏值與肌肉狙擊人心

在防彈少年團BTS幾乎全員去服兵役的同時，韓國男團SEVENTEEN遞補了這個空缺，而且多達13個成員，每個都有各自特色...

情人節「掌心玫瑰」甜蜜綻放！盤點可速達的浪漫好禮

2月14日是西洋情人節，洽巧撞上新年春節，可說是「喜上加喜」，除了浪漫禮，美好甜點自然少不了，以下盤點各家甜蜜滋味，速達過...

懶人包／不只有刁民！全台8間高人氣「酸菜魚餐廳」

在全台掀起旋風的「酸菜魚」，可謂台灣近年最具人氣的料理，各式各樣的品牌也如雨後春筍般出現，甚至也成為許多家庭團聚的重點料...

年終獎金、紅包換新手機！AI應用、超強拍攝為生活加分

年終獎金、壓歲錢紅包剛入袋，犒賞自己就從換新手機開始！手機不僅能為日常娛樂、工作效率加分，最夯的AI應用、超強的拍攝功能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。