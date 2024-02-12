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走春必去！全台「超人氣8間財神廟」 求財求好運

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懶人包／不只有刁民！全台8間高人氣「酸菜魚餐廳」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
正太酸菜魚主打「老罈酸菜魚」、「沸騰水煮魚」。圖／正太酸菜魚提供
正太酸菜魚主打「老罈酸菜魚」、「沸騰水煮魚」。圖／正太酸菜魚提供

在全台掀起旋風的「酸菜魚」，可謂台灣近年最具人氣的料理，各式各樣的品牌也如雨後春筍般出現，甚至也成為許多家庭團聚的重點料理。本次特別盤點全台知名的酸菜魚品牌，讓喜愛酸菜魚的民眾可以享受各家不同的特色。

【刁民酸菜魚】

從台中起家的刁民，主打的「秘罈酸菜魚」，使用酸菜、黃金泡椒、醃製白蘿蔔為基底，並且搭配烏鱧魚片、寬冬粉等配料，還可免費提供野山椒增添辣度。同時店內也提供「初戀蕃茄魚」可以選擇。

【溜溜酸菜魚專賣店】

隸屬於漢來美食旗下的溜溜酸菜魚，主打兼具川菜獨有的香麻，還有特製酸菜的鮮酸。湯頭鮮香酸爽，除了招牌酸菜魚，還有特選肥牛及豬五花。

【正太酸菜魚】

位於台北東區的正太酸菜魚，標榜口味正統。主打款「老罈酸菜魚」取用烏鱧魚背肉為主角，搭配古法發酵的酸菜與自製底料的湯頭，帶來酸爽的滋味。另外還有麻辣辛香的「沸騰水煮魚」與多種特色小菜。

【叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚】

隸屬於這一鍋集團旗下的叁加叁，標榜以鴛鴦鍋吃法體驗兩款酸菜魚湯底。招牌「泡椒酸菜魚」，主打豐富的鮮麻酸爽口感；另款「老火酸白菜魚」則表現溫和順口的風味，各有特色。

築間酸菜魚】

築間酸菜魚主打的「總長酸菜魚」，以自然發酵的酸菜、多種辛香料結合柴魚昆布湯製成湯底，號稱是「連湯都可以喝」。同時還設計純愛番茄魚、打破砂鍋魚、海派蝦湯魚等不同湯底。

【姥姥酸菜魚】

主打的酸菜魚標榜使用天然乳酸菌發酵的酸菜，搭配烏鱧魚片與多種辛香料上桌，另外還有不辣的「白湯酸菜魚」。同時店內還提供炸烏鱧片、椒麻海瓜子等小菜。

【鵝川】

鵝川號稱是台灣首間酸菜魚主題餐廳，招牌的「老罈子酸菜魚」選用山泉鱸魚為主角，還會加入「酥炸魚頭」增添豐富性。還有「青花椒魚」、「麻辣水煮魚」等口味可供選擇。

【吾二酸菜魚】

店內主打「老譚酸菜魚」又酸又辣並帶著麻香，搭配烏鱧魚片品嚐，開胃下飯。除此之外，店內還有「吾二冬蔭魚」，打造出不同的風味變化。

叁加叁主打鴛鴦吃法。圖／叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚提供
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漢來美食打造「溜溜酸菜魚專賣店」。圖／漢來美食提供
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「秘罈酸菜魚」為刁民酸菜魚的明星商品，每份638～1,188元。記者陳睿中／攝影
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築間打造「築間酸菜魚」。築間／提供
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「鵝川」招牌菜「老罈子酸菜魚」。圖／鵝川提供
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姥姥酸菜魚。圖／姥姥酸菜魚提供
姥姥酸菜魚。圖／姥姥酸菜魚提供

品牌 築間 酸菜魚

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