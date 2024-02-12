年終獎金、紅包換新手機！AI應用、超強拍攝為生活加分

年終獎金、壓歲錢紅包剛入袋，犒賞自己就從換新手機開始！手機不僅能為日常娛樂、工作效率加分，最夯的AI應用、超強的拍攝功能更是讓人躍躍欲試，開春為新的一年打造全方位新氣象。

●AI旗艦機：Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24旗艦系列導入全新Galaxy AI應用，將AI融入日常生活所需，適合追求高生產力或是渴望更快速打理生活、完成溝通、創作的消費者。像是「搜尋圈」直接圈選網頁文字、圖片、影音中的物件即可快速搜尋相關資訊；「智慧即時翻譯」是處理公務、旅遊或與國外友人溝通的好幫手；Samsung內建的錄音功能也加入AI應用，可把錄製語音轉成逐字稿，即使是多人會議也能辨認說話者，並可透過智慧分析，整理出會議摘要、翻譯，對上班族來說相當方便。

如果預算夠，首推旗艦中的旗艦Samsung Galaxy S24 Ultra，搭載2億高畫素廣角鏡頭、新型5,000萬畫素5倍光學變焦鏡頭，內建光學防手震（OIS）強化手震補償、減少影像模糊，不論是追星演唱會還是球賽應援，遠距超明亮暗夜人像攝影皆可輕鬆捕捉精采瞬間，並支援超明亮夜幕攝影，還有實用的S Pen加持。12GB＋256GB版本建議售價43,900元、12GB＋512GB版本建議售價47,900元、12GB＋1TB版本建議售價55,900元。

●網美族必備：OPPO Reno11系列

OPPO Reno11系列主打3,200萬畫素黃金焦段人像鏡頭，支援2倍光學變焦，等效焦距約47毫米，恰巧落在專業相機最適合拍攝人像的黃金焦段範圍，拍出完美聚焦主體、人景交融的照片；112度800萬畫素超廣角鏡頭能夠記錄壯麗自然風景、拍攝多人合照；而3,200萬畫素前鏡頭更能在各種場景中輕鬆拍出封面級人像。

OPPO Reno11系列提供全新升級的人像專家演算法，能夠運算包含年齡、性別、臉部比例、臉型等要素，進行精準且自然的圖像處理，讓人像更出色，並支援4K超清晰錄影；OPPO Reno11 Pro更搭載Find系列旗艦等級的超光影圖像引擎，能針對圖像進行AI降噪、AI去馬賽克，並進一步優化臉部光影、色彩，讓人像更具光影質感及故事感。OPPO Reno11 Pro搭載12GB＋512GB儲存空間，售價17,990元；OPPO Reno11 8GB＋256GB版本售價13,990元、12GB＋256GB版本售價14,990元。

●攝日旗艦機：vivo X100 Pro

喜愛旅遊或拍攝自然景觀的人，一定要試試能捕捉天際中的夢幻懸日的vivo X100 Pro。vivo與蔡司深度合作將單眼相機中的長焦鏡頭首次運用於手機上，vivo X100 Pro搭載APO超級長焦鏡頭，並結合蔡司T*光學技術，全新導入蔡司Multi-ALD鍍膜工藝，帶來更清澈通透的純淨影像，能不受眩光影響，拍出清晰日出及懸日；APO複消色差透鏡則擁有頂級顏色校正能力，拍攝時能防止景物邊緣虛化，渾圓清晰的夕陽輕鬆收入掌中；而蔡司APO超級長焦鏡頭搭配f/2.5大光圈，在6倍到10倍的場景下展現極致畫質，最高也可達到混和100倍的望遠效果，突破場景、光線、色差限制。

vivo X100 Pro主鏡頭與長焦鏡頭均配載獨家全新防手震系統，在長焦硬體及全新V3影像晶片演算法支持下，針對拍攝日出、夕陽等各種太陽場景進行深度優化調校，在攝影領域展現與單眼相機媲美的實力。vivo X100 Pro建議售價34,990元。

●超狂中階機：Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G主鏡頭直攻2億像素，配有OIS光學和EIS電子雙防手震加持，更擁有2X／4X的無損變焦技術，提供遠距離的特寫鏡頭；首度支援IP68防塵防水，配備5,000mAh（typ）大電量電池，並附上120W HypoerCharge極速快充技術，最快可在19分鐘內達到滿電。Redmi Note 13 Pro+ 5G 12GB＋512GB版本售價12,999元。

●小資玩樂機：POCO X6 Pro 5G