學起來！大人小孩都適用的iPhone保健小撇步 新年用這一招輕鬆入手新裝置

年假過了一半，不管是美食吃太多、睡太少，還是聚會太多、打牌忘記時間作息大亂，都別忘了善用手邊科技工具在收假前讓生活回到正軌。

Apple Watch用戶365天都可以在「活動記錄」App裡完成「活動」、「運動」和「站立」目標圓圈，Apple Watch Series 9或Apple Watch Ultra 2的用戶更新到watchOS 10.2後，還可以隨時詢問Siri你的「活動記錄」圓圈進度、今天或這星期的行走距離等數據。想要和親友來點不一樣的交流互動，還可以使用「活動記錄分享」，或與好友進行為期7天的一對一「活動記錄競賽」，讓年假過得更充實。

iPhone使用者透過更新iOS 17.2後出現的「日誌」App，還可以紀錄過年走春拜訪親友的回憶，加入照片、影片、錄音、地點等內容，自動幫你記下去過的新地方、拍攝的照片、播放過的歌曲、完成的體能訓練等，讓新年假期更有意義。面對長輩碎念攻勢，則可以打開Apple Watch的「正念」App，跟著「呼吸」、「反思」功能，找回內心平靜。

寒假、年假期間，家長們也會擔心孩子被各種科技裝置黏住，玩到廢寢忘食、用眼過度。這時候別忘記蘋果內建了多種管理機制，讓大人小孩都可以用更安全的方式使用網路與裝置。

「螢幕使用時間」除了能讓使用者清楚了解在各個App、網站和裝置上的整體使用時間，也可以用來設定家人群組中孩子每天能在特定App和網站上花費的時間，「App限制」可以將個別的App和網站，比如遊戲、串流平台，甚至整個App類別整合成單一的群組，方便管理限制設定，同時透過「停用時間」來設定禁止使用或就寢時間。當然安裝、購買新的App或是限制存取成人內容，也都可以從設定來預先管理。

孩子裝置的「通訊安全」功能也建議要開啟，可以偵測孩子在「訊息」、Airdrop、FaceTime訊息、電話App裡的「聯絡人海報」和「照片」裡是否收到或嘗試傳送敏感性圖片或影片，當偵測到孩子收到或試圖傳送可能包含裸露內容的資訊，將會發出警告並提供其他可保安全的措施選項。

新的「螢幕距離」功能，還可以運用原深感測相機偵測使用者與裝置之間的距離，如果低於約30公分以內的距離，就會主動提醒使用者把iPhone移遠一點，幫助降低兒童近視風險。