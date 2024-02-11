過年就是要追劇 Netflix「破發點：大滿貫之路」第二季全新上線

除了NBA籃球、足球、F1一級方程式賽車，包含單打、雙打、混雙的職業網球，一向在台灣有不少族群。也讓包含過去的三巨頭費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Djokovic），以及如今的新生代球星卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）日前澳網奪冠的Jannik Sinner成為時尚焦點，而2023年一月在Netflix上映的「破發點：大滿貫之路」也在近日推出第二季的全新6集、精彩可期。

去年上映的第一季主要是以2022賽事為主，除了眾人皆知的球星如「紅土之王」納達爾、喬科維奇，第一季的10集帶人看見更多歐美球星的傑出表現與場邊花絮，包含加拿大的菲力克斯歐傑阿里亞辛（Félix Auger-Aliassime）與挪威的魯德（Casper Ruud）如何各自力爭上流、嘗試挑戰「紅土之王」，以及WTA和ATP決賽為什麼是一整年度的高潮，都在第一季中成為精彩亮點。

第二季則主要焦距在2023年賽事，其中亮點之一首推2022年在法網與納達爾決賽時腳踝受傷的德國「金童」澤瑞夫（Alexander Zverev）在「壯志未酬」一集中，開場從上一季他受傷的片段開始，重新面對治療、他的心路歷程、甚至此後重新回到賽場，對決俄羅斯好手丹尼爾梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。

第二集雖然相較於第一集的10集僅有6集，但在本季中「登場」的球星則包含Alcaraz、魯內（Holger Vitus Nødskov Rune）、潔西卡佩古拉（Jessica Pegula）、「科科」高夫（Cori Dionne "Coco" Gauff）、帝亞弗（Frances Tiafoe）、湯米保羅（Tommy Paul）等人。雖然2023的賽事已然結束，但關於場邊選手們的心路歷程、賽事的花絮以及幕後秘辛？過年不如來一口氣把2023的總回顧「追」起來！搭配零食、小點，過年放假六天，一天追一集、剛好過新年啦～！