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AI話題夯！這幾個AI生成App玩起來 加入家樂福官方LINE也能免費玩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福限時推出「AI迎龍表心意」活動，完成指定任務幫你免費生成AI照片。圖／家樂福提供
家樂福限時推出「AI迎龍表心意」活動，完成指定任務幫你免費生成AI照片。圖／家樂福提供

AI話題夯，複雜軟體不會用、指令下不好沒關係，先從這幾款簡單好玩的AI App下手，幾個步驟就能輕鬆透過生成式AI打造有趣的動畫影片，讓線上拜年變得更有趣味。

PowerDirector威力導演：AI動畫生成

主打人人都能上手的威力導演App，除了完整的影片編輯、後製、特效等功能外，更搭載AI技術推出一系列中高階影片製作功能，近期新推出的「AI動畫生成」全新功能，擁有6款獨具特色的AI動畫風格，包含美式動畫風、精緻風、浪漫風、帶有獨特尖耳特徵的精靈風、日系動漫風，以及強調原始自然筆觸的手繪風，無須輸入指令，一鍵就能輕鬆完成AI動畫製作，且運算過程僅需大約5～8分鐘就能完成10秒的影片轉換，轉換速度相當快。

AI Mirror：AI動漫

AI Mirror是首款提供宮崎駿風格照片的App，最近也跟上潮流推出「AI動漫」新功能，僅提供3種動漫影片風格選項，可進行10秒影片轉換，選項相對較少。

美圖秀秀：AI動漫

歷史悠久的美圖秀秀App以美顏修圖功能為主打，近期也運用AI技術推出AI動漫功能，將經典的美顏效果發揮到極致，同樣主打一鍵將影片變動畫，軟體內也提供多款風格讓用戶自由選擇，其中像是「3D卡通」、「模特臉」、「仙俠」、「日本漫畫」等都相當熱門，製作約10秒的影片大約需要5～10分鐘左右的時間。

另外，新年採買必去的家樂福，也趁著農曆新年也跟上AI潮限時推出「AI迎龍表心意」活動，提供賀年、傳情、時尚3個主題系列AI照片免費生成，只要依序完成加入家樂福LINE官方帳號好友、於家樂福LINE官方帳號綁定會員、活動期間於家樂福消費滿888元以上，就可以最多免費兌換3次具有主題氛圍的AI照片，每次3張照片，讓你新年祝福不用轉發貼圖或別人的圖片，讓AI幫你生成專屬新年賀卡。

AI Mirror：AI動漫。圖／摘自App
AI Mirror：AI動漫。圖／摘自App
PowerDirector威力導演：AI動畫生成。圖／訊連科技提供
PowerDirector威力導演：AI動畫生成。圖／訊連科技提供
美圖秀秀：AI動漫。圖／摘自App
美圖秀秀：AI動漫。圖／摘自App

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