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過年追劇也看球星時尚！「破發點：大滿貫之路」第二季全新上線

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2023年一月在Netflix上映的「破發點：大滿貫之路」，也在近日推出第二季全新6集、精彩可期。圖 / 翻攝自NETFLIX
2023年一月在Netflix上映的「破發點：大滿貫之路」，也在近日推出第二季全新6集、精彩可期。圖 / 翻攝自NETFLIX

除了NBA籃球、足球、F1一級方程式賽車，包含單打、雙打、混雙的職業網球，一向在台灣有不少族群。也讓包含過去的三巨頭費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Djokovic），以及如今的新生代球星卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）日前澳網奪冠的Jannik Sinner成為時尚焦點，而2023年一月在Netflix上映的「破發點：大滿貫之路」也在近日推出第二季的全新6集、精彩可期。

去年上映的第一季主要是以2022賽事為主，除了眾人皆知的球星如「紅土之王」納達爾、喬科維奇，第一季的10集帶人看見更多歐美球星的傑出表現與場邊花絮，包含加拿大的菲力克斯歐傑阿里亞辛（Félix Auger-Aliassime）與挪威的魯德（Casper Ruud）如何各自力爭上流、嘗試挑戰「紅土之王」，以及WTA和ATP決賽為什麼是一整年度的高潮，都在第一季中成為精彩亮點。

第二季則主要焦距在2023年賽事，其中亮點之一首推2022年在法網與納達爾決賽時腳踝受傷的德國「金童」澤瑞夫（Alexander Zverev）在「壯志未酬」一集中，開場從上一季他受傷的片段開始，重新面對治療、他的心路歷程、甚至此後重新回到賽場，對決俄羅斯好手丹尼爾梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。

第二集雖然相較於第一集的10集僅有6集，但在本季中「登場」的球星則包含Alcaraz、魯內（Holger Vitus Nødskov Rune）、潔西卡佩古拉（Jessica Pegula）、「科科」高夫（Cori Dionne "Coco" Gauff）、帝亞弗（Frances Tiafoe）、湯米保羅（Tommy Paul）等人。雖然2023的賽事已然結束，但關於場邊選手們的心路歷程、賽事的花絮以及幕後秘辛？過年不如來一口氣把2023的總回顧「追」起來！搭配零食、小點，過年放假六天，一天追一集、剛好過新年啦～！

Jannik Sinner在獲頒冠軍獎盃時手上便配戴了勞力士的Perpetual Submariner Date「黑水鬼」腕表，也成為未來的明日之星。圖／翻攝自 IG @ janniksin
Jannik Sinner在獲頒冠軍獎盃時手上便配戴了勞力士的Perpetual Submariner Date「黑水鬼」腕表，也成為未來的明日之星。圖／翻攝自 IG @ janniksin
稱霸紅土的Rafael Nadal除了在法網連連奪冠，場邊並與頂級鐘表品牌RICHARD MILLE合作無間，是球場外的時尚焦點。圖 / RICHARD MILLE提供。
稱霸紅土的Rafael Nadal除了在法網連連奪冠，場邊並與頂級鐘表品牌RICHARD MILLE合作無間，是球場外的時尚焦點。圖 / RICHARD MILLE提供。
原就是GUCCI品牌代言人的Jannik Sinner，在2024的澳網獲勝後於IG秀出一張穿著GUCCI紅白織帶邊飾開襟外套。圖／翻攝自 IG @ janniksin
原就是GUCCI品牌代言人的Jannik Sinner，在2024的澳網獲勝後於IG秀出一張穿著GUCCI紅白織帶邊飾開襟外套。圖／翻攝自 IG @ janniksin
德國「金童」澤瑞夫（Alexander Zverev）是第二季的亮點之一，在「壯志未酬」一集中幽默親（自）吐（嘲）2022受傷後的心聲，重新面對治療、並在此後對決俄羅斯好手丹尼爾梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。翻攝自 IG @ alexzverev123（合成圖）
德國「金童」澤瑞夫（Alexander Zverev）是第二季的亮點之一，在「壯志未酬」一集中幽默親（自）吐（嘲）2022受傷後的心聲，重新面對治療、並在此後對決俄羅斯好手丹尼爾梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。翻攝自 IG @ alexzverev123（合成圖）

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