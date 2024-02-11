向林柏宏、韋禮安和雷嘉汭與IU 學走春最潮開運穿搭！

農曆新年對華人文化很重要，除了是家人親友團聚的日子，更是民俗上祈求來年好運的重要時刻。因此不只有「迎財神」等傳統作法，外出時的衣著打扮也要講究，所以趁著新年期間，不如來向林柏宏、韋禮安和IU、雷嘉汭學走春最潮開運穿搭！

在2024農曆甲辰龍年即將到來之際，Nike以「潛龍」為靈感，寓意「潛龍在淵，蓄勢待發，龍力藏不住」，表達每個人都擁有無限潛力，鼓勵年輕人堅定信念，蓄積能量，等待時機，大展身手。於是全新龍騰新年系列採用龍爪、龍紋、龍鱗等代表性元素，巧妙設計各式圖騰，同時將「如有龍助」 、「趣味舞龍」 等創意融入系列產品中，來詮釋「NIKE」和「SWOOSH」等經典視覺效果。全系列包括男、女和兒童產品，涵蓋街舞、籃球、跑步等運動以及生活方式，讓消費者能無縫接軌運動生活各種場景。

【女孩們必看】

女神IU（李知恩）則應New Balance的邀請，示範農曆年節走春穿搭！不同於傳統大紅色系，IU選擇低飽和度的暖粉色系為主調，搭配NB ATHLETICS的短版長袖上衣與NB ESSENTIALS的抓皺飛行外套與同系列的縮口棉質長褲作為亮點，鞋款則是選擇1906R Utility系列「1906NC」，相較於一般1906R鞋款，Utility系列不論是在支撐穩定度亦或是鞋面拼接的豐富度上，都有顯著提升；此款配色更是完美呼應粉色ONE-TONE的穿搭法則，散發舒適、清爽的活力氣息。

同樣為外出拜年的裝束，新世代女星雷嘉汭則身穿adidas的可雙面穿的羊羔毛外套，一面為格紋絎縫、一面為保暖羊羔絨，個性及甜美風格一次擁有。內搭正紅色連帽上衣，胸口小巧的龍頭刺繡與鮮豔的大紅色為新春造型招好運，下身則搭配太空棉材質寬褲，不僅顯瘦增高且不失舒適感。

【男性必學】

想為冬日穿搭注入一抹溫暖暖陽，歌手韋禮安挑選有著經典百搭的黑灰色New Balance 550鞋款，鞋面以灰白皮革拼接網布，加上鞋身局部透氣孔、TPU鞋跟、 EVA緩衝中底及強化型橡膠外底，除了擁有舒適腳感，搭配上身亮眼吸睛的NB ATHLETICS亮面風衣外套，成為一年初始肆意馳騁的好兆頭，同時呼應「龍年」的鮮黃意象。