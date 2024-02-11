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粉紅炫風！瑪格羅比不管什麼牌子都能穿出芭比感

聯合報／ 記者孫曼/即時報導
瑪格羅比穿著兩套 Atelier Versace出席電影「芭比」澳洲宣傳記者會。圖／凡賽斯提供
瑪格羅比穿著兩套 Atelier Versace出席電影「芭比」澳洲宣傳記者會。圖／凡賽斯提供

由奧斯卡提名導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導編劇的電影「Barbie芭比」（Barbie）在2023年海撈14.4億美元、打敗馬力歐等末座巨片，搶下全球票房冠軍。擔任製片兼女主角的女星瑪格羅比（Margot Robbie）以「真人版芭比」行走全球大力宣傳不遺餘力，無疑是一大幕後功臣，更在全球掀起一股難以招架的粉紅炫風！

瑪格羅比身為香奈兒（CHANEL）品牌大使，不只電影中多套戲服來自香奈兒，事實上，在出席重要場的的時候也都獲得香奈兒的大力支持。在電影中有三款高級時裝系列、一套滑雪運動系列、一件經典洋裝，共五套戲服是由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）設計的，將芭比的經典造型搬上大銀幕，而且除了大家一眼就辨識出的愛心造型等菱格紋包之外，還各式各樣的配件，包括COCO NEIGE滑雪運動系列的眼罩式太陽眼鏡、彩虹反光手環和訂製的珠寶飾品、Maison Michel帽子工坊帽款等。甚至連男主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）演的肯尼，滑雪的時候也被「愛屋及烏」得到香奈兒打造戲服！

瑪格羅比在2023年時出席重要的時尚場合，例如年初的金球獎頒獎典禮紅毯，以及號稱「時尚界的奧斯卡」大都會慈善晚宴時，也都有香奈兒加持，金球獎那一套粉紅色的高級訂製服，更是耗時750個工時製作，共裝飾了約30,000個刺繡元素，相當奢華。而大都會慈善晚宴晚雖然意外地沒有穿上粉紅色，不過這套骨董的黑色絲質雪紡透視洋裝，也是來自香奈兒1993年春夏高級訂製服，在當年曾由90年代代表超模辛蒂克勞馥穿過。

最不得了的是，瑪格羅比跑片全球不論是被狗仔跟拍到的機場時尚，在紐約街頭逛街，或是出席無數多的「Barbie芭比」首映活動，她都能把完美地駕馭這些不同深淺、不同材質的粉紅色服裝，也不限於香奈兒，不論是凡賽斯（Versace）、Vivienne Westwood、Moschino、Valentino.... 不管哪位設計的手筆，都能被她穿出芭比感呀。

瑪格羅比出席第80屆金球獎紅毯所穿的香奈兒高級訂製服，耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比出席第80屆金球獎紅毯所穿的香奈兒高級訂製服，耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿著兩套 Atelier Versace出席電影「芭比」澳洲宣傳記者會。圖／凡賽斯提供
瑪格羅比穿著兩套 Atelier Versace出席電影「芭比」澳洲宣傳記者會。圖／凡賽斯提供
瑪格羅比穿Valentino粉色波卡圓點小洋裝。（路透資料照片）
瑪格羅比穿Valentino粉色波卡圓點小洋裝。（路透資料照片）
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片「芭比」。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片「芭比」。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片「芭比」。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片「芭比」。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿骨董的香奈兒1993年春夏高級訂製服系列黑色絲質雪紡透視洋裝出席大都會博物館慈善晚宴。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿骨董的香奈兒1993年春夏高級訂製服系列黑色絲質雪紡透視洋裝出席大都會博物館慈善晚宴。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿著 Atelier Versace出席電影「芭比」首爾宣傳記者會。圖／凡賽斯提供
瑪格羅比穿著 Atelier Versace出席電影「芭比」首爾宣傳記者會。圖／凡賽斯提供
澳洲女演員瑪格羅比穿著Versace參加華納兄弟電影「芭比」特別放映會。圖／凡賽斯提供
澳洲女演員瑪格羅比穿著Versace參加華納兄弟電影「芭比」特別放映會。圖／凡賽斯提供
澳洲女演員瑪格羅比穿Versace粉色套裝現身紐約。圖／凡賽斯提供
澳洲女演員瑪格羅比穿Versace粉色套裝現身紐約。圖／凡賽斯提供
香奈兒品牌大使暨澳洲女演員與製作人瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服與香奈兒頂級珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨澳洲女演員與製作人瑪格羅比穿香奈兒高級訂製服與香奈兒頂級珠寶出席第80屆金球獎頒獎典禮。圖／香奈兒提供
電影中演出「真人芭比」的瑪格羅比，近日則出席電影首映會，並以一身粉色造型、還原電影芭比的「夢幻人設」。圖／Christian Louboutin提供
電影中演出「真人芭比」的瑪格羅比，近日則出席電影首映會，並以一身粉色造型、還原電影芭比的「夢幻人設」。圖／Christian Louboutin提供
身兼製片的女主角瑪格羅比是香奈兒品牌大使，完美詮釋品牌經典套裝。圖／香奈兒提供
身兼製片的女主角瑪格羅比是香奈兒品牌大使，完美詮釋品牌經典套裝。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿著 Atelier Versace出席電影「芭比」首爾宣傳記者會。圖／凡賽斯提供
瑪格羅比穿著 Atelier Versace出席電影「芭比」首爾宣傳記者會。圖／凡賽斯提供
瑪格羅比穿著Atelier Versace高級訂製晚禮服出席新作品「巴比倫」電影首映會。圖／凡賽斯提供
瑪格羅比穿著Atelier Versace高級訂製晚禮服出席新作品「巴比倫」電影首映會。圖／凡賽斯提供
瑪格羅比穿Vivienne Westwood高訂禮服配Christian Louboutin水鑽裝飾銀色高跟鞋出席電影「芭比」的倫敦首映。圖／Christian Louboutin提供
瑪格羅比穿Vivienne Westwood高訂禮服配Christian Louboutin水鑽裝飾銀色高跟鞋出席電影「芭比」的倫敦首映。圖／Christian Louboutin提供
瑪格羅比出席第80屆金球獎紅毯所穿的香奈兒高級訂製服，耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比出席第80屆金球獎紅毯所穿的香奈兒高級訂製服，耗時750個工時與約30,000個刺繡元素完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比演出話題賣座片「芭比」，拎裝飾雙C logo的愛心造型菱格紋包。圖／香奈兒提供
瑪格羅比演出話題賣座片「芭比」，拎裝飾雙C logo的愛心造型菱格紋包。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片「芭比」。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片「芭比」。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片「芭比」。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿香奈兒服裝演出話題賣座片「芭比」。圖／香奈兒提供

粉紅色 香奈兒

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