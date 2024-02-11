粉紅炫風！瑪格羅比不管什麼牌子都能穿出芭比感

由奧斯卡提名導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導編劇的電影「Barbie芭比」（Barbie）在2023年海撈14.4億美元、打敗馬力歐等末座巨片，搶下全球票房冠軍。擔任製片兼女主角的女星瑪格羅比（Margot Robbie）以「真人版芭比」行走全球大力宣傳不遺餘力，無疑是一大幕後功臣，更在全球掀起一股難以招架的粉紅炫風！

瑪格羅比身為香奈兒（CHANEL）品牌大使，不只電影中多套戲服來自香奈兒，事實上，在出席重要場的的時候也都獲得香奈兒的大力支持。在電影中有三款高級時裝系列、一套滑雪運動系列、一件經典洋裝，共五套戲服是由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）設計的，將芭比的經典造型搬上大銀幕，而且除了大家一眼就辨識出的愛心造型等菱格紋包之外，還各式各樣的配件，包括COCO NEIGE滑雪運動系列的眼罩式太陽眼鏡、彩虹反光手環和訂製的珠寶飾品、Maison Michel帽子工坊帽款等。甚至連男主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）演的肯尼，滑雪的時候也被「愛屋及烏」得到香奈兒打造戲服！

瑪格羅比在2023年時出席重要的時尚場合，例如年初的金球獎頒獎典禮紅毯，以及號稱「時尚界的奧斯卡」大都會慈善晚宴時，也都有香奈兒加持，金球獎那一套粉紅色的高級訂製服，更是耗時750個工時製作，共裝飾了約30,000個刺繡元素，相當奢華。而大都會慈善晚宴晚雖然意外地沒有穿上粉紅色，不過這套骨董的黑色絲質雪紡透視洋裝，也是來自香奈兒1993年春夏高級訂製服，在當年曾由90年代代表超模辛蒂克勞馥穿過。