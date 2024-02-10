全聯福袋抽「325萬特斯拉」吸排隊潮！大江連3天發紅包

「初一搶福袋」是許多民眾的重要新年計畫之一。全聯今年號稱「陸、海、空齊發」，推出總價值超過1,400萬的龍年福袋，獎品包括Tesla Model X、Volvo XC40 Recharge，以及遊輪之旅、東京機票等大獎，早上9點開賣之前，現場就已吸引長長的排隊人龍。其中大安延吉門市的頭香客姜先生，連續4年搶下第一的位置。至於台中豐原向陽店搶下第一席的黃先生，則是初一早上7點就帶著太太來排隊，想要搶個好彩頭。

全聯今年提供4種款式的福袋商品，大獎包括2台Tesla Model X，每台市價約325萬，還有2台Volvo XC40 Recharge，每台市價約193萬，另外還有gogoro VIVA XL、以及挪威奮進號自由行3日、中華航空日本東京來回機票等品項，號稱總獎額超過1,400萬，創下歷年新高。預計將在2月22日透過直播公開抽獎。

門檻最親民的「福利熊龍年生肖福袋」，內含有龍年福利熊疊疊樂玩偶，並搭配多種民生用品與折價券，並附上1組抽獎序號，每組300元。至於最豪華的福袋組，內含「26吋多功能露營行李箱」，總價值超過8,000元，並包含10組抽獎序號，售價3,000元，限量7,560個。

已經連續4年前來全聯購買福袋的姜先生，今年再度拿下大安延吉門市的頭香，並選擇售價1,800元的電子鍋福袋，可獲得6組抽獎序號，目標是將頭獎Tesla Model X。至於台中豐原向陽店頭香客黃先生，則是購買多功能露營行李箱，並也有信心將頭獎帶回家。

桃園的「大江購物中心」，初一上午也攜手館內品牌推出限量新年福袋，PLAYBOY就推出「福箱」，內含品牌背包、配件等品項，總價值超過7,000元以上，限量300組。PORTER「龍年限量福袋」，限量價2,999元，內容物價值8,500元起。三麗鷗粉絲們；funbox麗嬰國際所推出的「三麗鷗過年福袋」，採用日本限量款外袋，印有三麗鷗家族Hello Kitty、大耳狗等超人氣角色，售價999元。