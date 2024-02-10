初一天剛亮就來排隊！家樂福福袋抽「全台環島住1年」

新春搶福袋！迎接大年初一，家樂福於全台分店推出福袋活動，最大獎有機會獲得「全台環島、跳島住1年」，價值29.6萬。為了新春搶好運，各店也出現長長的排隊人潮，甚至早上7點就有民眾開始排隊，希望能將好運帶回家。

家樂福今年所推出的「2024福氣龍來」福袋，每袋198元，全台限量1,2000組。內含總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，並內附刮刮卡1張，除了刮開卡號可直接對獎，上網登錄抽獎序號還可參加抽獎。其中最大獎的「全台環島、跳島住1年」價值29.6萬，另外還有羅馬、米蘭雙人行等不同大獎。