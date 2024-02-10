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初一天剛亮就來排隊！家樂福福袋抽「全台環島住1年」
新春搶福袋！迎接大年初一，家樂福於全台分店推出福袋活動，最大獎有機會獲得「全台環島、跳島住1年」，價值29.6萬。為了新春搶好運，各店也出現長長的排隊人潮，甚至早上7點就有民眾開始排隊，希望能將好運帶回家。
家樂福今年所推出的「2024福氣龍來」福袋，每袋198元，全台限量1,2000組。內含總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，並內附刮刮卡1張，除了刮開卡號可直接對獎，上網登錄抽獎序號還可參加抽獎。其中最大獎的「全台環島、跳島住1年」價值29.6萬，另外還有羅馬、米蘭雙人行等不同大獎。
儘管許多地區初一早上氣候寒冷，但是為了搶購福袋，家樂福各家分店一早就出現排隊人潮。除此之外，家樂福另將在開工日推出獨家IP授權「艾絲樂小兔美妝開工福袋」，每份售價399元，內有9樣知名品牌美妝保養品，總價值超過1,680元，內附刮刮卡還有機會刮中虹夕諾雅谷關酒店住宿券。2月15日中午12:30在全台家樂福量販/超市店開賣，全台限量5,000份。
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