盤點「與惡魔有約」穿搭！ 宋江、金裕貞詮釋魅力造型

過年長假，最適合做的事情之一就是完成待看戲劇的清單！如果你是韓星宋江、金裕貞的粉絲，肯定不會想錯過Netflix從去年開始熱播的「與惡魔有約」，這部以浪漫愛情喜劇為主體，加入了鬼神元素，衝突性的劇情發展，加上男帥、女美的組合，讓人怎麼看都賞心悅目。

特別是宋江還在劇中大秀寬肩、冰塊腹肌等好身材，同時與金裕貞自然互動，都是討論焦點。劇情由宋江飾演的惡魔（鄭九元）在一夜之間失去所有能力，但在遇見由金裕貞飾演的財閥二代（都到曦）後能力卻奇蹟似的逐漸恢復，兩人踏上找回能力的旅程。當他們一起踏上這段旅程時，浪漫的火花與化學元素開始在他們兩人之間悄悄展開。除了劇情跟主角顏值吸引人之外，天生衣架子的宋江以及甜美的金裕貞在「與惡魔有約」也隨著角色需求，換穿不同風格服飾，根本是最強情侶造型範本

像是就如同劇名中的惡魔，因此劇組經常讓兩位主演穿上純黑服飾，打造出神秘感及身為財閥經營者的俐落氣勢。像是宋江就時常穿上韓國品牌Lemeteque、Songzio帶有飄逸感與俐落剪裁的黑色系服裝，特別是下身寬版設計，更展現了他大長腿的優勢。而金裕貞的黑色系服裝，也幾乎由韓國女裝品牌avouavou所包辦，在低調的風格裡，還不時的加入珍珠、水鑽等點綴，精緻中帶有優雅感。