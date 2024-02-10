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最優雅韓星女神 韓韶禧2023時尚造型盤點！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為Dior品牌大使的韓韶禧，平常也是Dior包款的愛用者。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）
身為Dior品牌大使的韓韶禧，平常也是Dior包款的愛用者。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）

如果回顧2023年，除了多個女子團體各有擁護，氣質甜美的韓韶禧（한소희）絕對會是一整年擁有最高注目度的氣質甜美女神，並廣受高級珠寶、高級鐘表與時尚的全面青睞。

去年才在Netflix上有新戲《京城怪物》上線的韓韶禧，身上最搶眼的時尚代言就是法國大牌Dior，除了出席高訂秀、美妝，韓韶禧不是也愛在IG上「曬包」，例如一款白色的Dior包款便有著品牌經典的「藤格紋」。

同時韓韶禧也是法國高級珠寶品牌Boucheron的全球品牌大使，去年7月時韓韶禧便曾飛往巴黎，除了搶先欣賞、並配戴上Carte Blanche, More is More高級珠寶，珠寶本身除了大玩3D變2D，並包含蝴蝶、超大鎖鏈、花朵造型，也讓韓韶禧愛不釋手、多次在IG秀出擺拍造型。

同時七月她為女性時尚雜誌拍攝時，除了以比基尼搭配珠寶小秀性感，更宛如挑戰人體極限，將樓梯的燈柱當成舞台、火辣開秀。

然而雖然在亞洲、全球擁有高人氣，但韓韶禧沒有常見的巨星架勢，像是為時尚雜誌拍攝時，便曾擺出小兔子的姿勢搭配OMEGA名表、十足賣萌討喜。另外去年12月韓韶禧更前往香港、參加同樣由她代言的OMEGA品牌專賣店的開幕，除了以黑色平口禮服辣秀黑絲長腿，更在K11購物中心外從女神變成尋常觀光客、開心留影。

新的2024年已然來到，韓韶禧下一站要飛往巴黎還是米蘭？下一套的造型是優雅、晚宴、個性或是叛逆？是不是也讓人更加期待了呢？

由於是OMEGA的品牌代言人，韓韶禧去年曾現身香港參加品牌專賣店的開幕，並在K11購物中心外從女神變成觀光客、開心留影。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）
由於是OMEGA的品牌代言人，韓韶禧去年曾現身香港參加品牌專賣店的開幕，並在K11購物中心外從女神變成觀光客、開心留影。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）
韓韶禧先前便曾配戴上Boucheron的More is More高級珠寶，造型前衛、都會。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）
韓韶禧先前便曾配戴上Boucheron的More is More高級珠寶，造型前衛、都會。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）
韓韶禧沒有常見的巨星架勢，拍攝或空檔時也曾擺出小兔子的姿勢搭配OMEGA名表、賣萌討喜。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）
韓韶禧沒有常見的巨星架勢，拍攝或空檔時也曾擺出小兔子的姿勢搭配OMEGA名表、賣萌討喜。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）
韓韶禧7月為時尚雜誌拍攝時以比基尼搭配珠寶小秀性感。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）
韓韶禧7月為時尚雜誌拍攝時以比基尼搭配珠寶小秀性感。圖 / 翻攝自 IG @ xeesoxee（合成圖）

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