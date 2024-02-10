過年你可以少花的錢 不必陷入的5個消費行為

過年團圓，是一年之中被重視的大日子，以春節為名義衍生的相關消費產品也是琳瑯滿目。但在通膨時代，薪水沒漲的情況下，存錢愈來愈難，購物更應以實用主義為優先，思考以下這些項目，是否真的有需要，或者是可以為春節省下的錢，把錢運用在更有意義的地方。

不買節慶感過重的服飾

過年大家普遍喜歡穿紅色討吉利，建議服飾、配件只要選擇一個重點紅色與現有服飾搭配，反而更能突出。而各大品牌常在新年推出主題服飾，今年龍年的生肖圖騰更是各品牌愛用的重點元素，試著想想，一個印上代表生肖的服飾，除了過年，你一年之中會穿幾次？反而節慶後，更容易顯得有過季感。

增加節慶氛圍感的東西少花

年貨大街總有各種春聯、過年擺件、裝飾物等，但其實只要簡單的準備春聯，其餘的過年裝飾品沒有一定要買的必要，這些節日感重的應景小物，年後派上用場的機會並不多，用完要丟掉還是要找地方收納，都還要再煩惱一次。

紅色內衣真的有需要嗎？

過年穿整套紅色內衣開運的說法，相信不少人都實踐過。但鮮豔又醒目的紅色內衣其實相當不實用，仔細想想一年其他的日子裡，這套紅色內衣又被穿過幾次呢？

不過度囤年貨

過年期間線上線下通路都有春節購物優惠，無論吃的喝的用的，評估真正的需求量，不需用力囤貨，何況過年期間也會外出走跳，加上大部分店家也都有營業，真的不需大量囤貨，避免食物點心放到過期，變成無形的浪費。

過年美髮、美甲、美睫有必要嗎？

不少人喜歡在過年前染髮、燙髮打造新髮型，但這段美髮高峰期不僅收費可能變貴，還要有耐心久坐的準備，如果新髮型不如原本想像，還要頂著這個不喜歡的髮型過年，何必吃這個苦呢？做美甲、美睫其實也是多餘的裝飾，對過年抱著平常心，不用力裝扮，可避免不必要支出。