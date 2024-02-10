200棵櫻花花海！京都「最早開的河津櫻」 2月就能搶先看
每年的3、4月，就是日本的櫻花花季，總是吸引許多觀光客專程前往日本賞花。若是想要搶先在關西賞櫻的旅客，位於京都市伏見區淀水路的「河津櫻」，在2月上旬就會開花，適合玩家提早享受粉紅隧道。
有別於日本代表性的櫻花品種「染井吉野櫻」，發源於日本靜岡縣的「河津櫻」花色為較深的粉紅色，開花時間也較早，約為1月下旬起至3月上旬開花，花期甚至可長達1個月，讓旅客在冬季即可搶先沉浸於夢幻的櫻花世界。
關西地區欣賞河津櫻的勝地，非京都市伏見區的「淀水路」莫屬。搭乘京阪電車至車站「淀站」，再徒步10分鐘即可抵達淀水路。當地在近年自靜岡縣伊豆市引進樹苗，並在居民的努力下，沿著淀水路種植約200多株的河津櫻，讓淀水路成為京都市賞櫻勝地之一。
2023年時，淀水路的河津櫻約於3月中旬迎來盛開，櫻花樹沿著道路綿延長達1.3公里。漫步約30分鐘的路程中，沿途也規劃板凳休息區，讓民眾能悠閒地享受賞櫻時光。當地在賞櫻期間的特定週末，附近的下津町公會堂還會提供賞櫻的旅客們休息空間。除了準備熱茶給旅客們暖胃之外，還會販售櫻花聖代、牡丹餅等日式小點，更添賞櫻時光的樂趣。
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