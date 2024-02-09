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丁海寅一件吊嘎大露手臂肌肉秀珍珠 這身材逼死人

聯合報／ 孫曼/即時報導
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea

韓國人氣男星丁海寅近日登上韓國女性時尚雜誌，演繹TASAKI最新danger系列珠寶，為粉絲獻上福利，露出健身保有得宜的手臂肌肉，演一齣當代珍珠設計的中性風格。他所配戴的珠寶以品牌經典「danger 系列」為主，將大自然中動植物的荊棘和利齒化為設計靈感，巧妙地融入前瞻性十足的設計，多年來更延伸出各種不同的款式，其中也包括日前藏剛全球上市的最新danger horn系列與danger neo珠寶。

TASAKI擅長以極具創意性的設計，跳脫以往大眾對於珍珠的想像，創造出充滿性格又不失韻味的珠寶作品，勾勒截然不同的衝突美感。TASAKI danger系列新作融合了浪漫與獨特設計，以利齒裝飾，結合珠圓玉潤的珍珠和璀璨無比的切割鑽石，巧妙地將利齒綴飾於珍珠上、完美與鑽石相結合，最新的戒指與耳環，設計巧妙融合當代元素，結合珍珠與18K黃金，以多珍珠的設計賦予經典當代新貌。

同時推出新作的TASAKI danger horn系列，誕生於2010年，尖銳的刺線條經過精心設計延長如動物額角的線條。全新耳扣以圓潤飽滿的珍珠搭配新月型長角，尾端尖角俐落的從耳後鑽出；珍珠串鍊則在一定間隔之處點綴兩只新月型長角，為經典的串鍊注入時髦潮流氣息。danger neo珠寶系列的最新墜鍊和戒指，則以輕盈的風格呈現，閃閃發光的18K黃金巧妙搭配三顆盈潤珍珠，凸顯了極簡而均衡的視覺效果。

韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
TASAKI danger neo墜鍊，88,600元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger neo墜鍊，88,600元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger horn項鍊，26萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger horn項鍊，26萬8,000元。圖／TASAKI提供
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
TASAKI danger horn耳環，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger horn耳環，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI於西洋情人節前夕推出全新danger系列單品。圖／TASAKI提供
TASAKI於西洋情人節前夕推出全新danger系列單品。圖／TASAKI提供
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
TASAKI於西洋情人節前夕推出全新danger系列單品。圖／TASAKI提供
TASAKI於西洋情人節前夕推出全新danger系列單品。圖／TASAKI提供
TASAKI danger neo戒指，91,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger neo戒指，91,200元。圖／TASAKI提供
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
韓星丁海寅演繹TASAKI珠寶拍攝韓國時尚雜誌。圖／摘自IG @harpersbazaarkorea
TASAKI danger戒指，10萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger戒指，10萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger耳環，88,600元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger耳環，88,600元。圖／TASAKI提供

珠寶 鑽石

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