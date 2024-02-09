丁海寅一件吊嘎大露手臂肌肉秀珍珠 這身材逼死人

韓國人氣男星丁海寅近日登上韓國女性時尚雜誌，演繹TASAKI最新danger系列珠寶，為粉絲獻上福利，露出健身保有得宜的手臂肌肉，演一齣當代珍珠設計的中性風格。他所配戴的珠寶以品牌經典「danger 系列」為主，將大自然中動植物的荊棘和利齒化為設計靈感，巧妙地融入前瞻性十足的設計，多年來更延伸出各種不同的款式，其中也包括日前藏剛全球上市的最新danger horn系列與danger neo珠寶。

TASAKI擅長以極具創意性的設計，跳脫以往大眾對於珍珠的想像，創造出充滿性格又不失韻味的珠寶作品，勾勒截然不同的衝突美感。TASAKI danger系列新作融合了浪漫與獨特設計，以利齒裝飾，結合珠圓玉潤的珍珠和璀璨無比的切割鑽石，巧妙地將利齒綴飾於珍珠上、完美與鑽石相結合，最新的戒指與耳環，設計巧妙融合當代元素，結合珍珠與18K黃金，以多珍珠的設計賦予經典當代新貌。