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辛芷蕾、唐嫣和馬伊俐穿出「繁花」裡最美的三道風景！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。圖／摘自繁花微博

陸劇「繁花」原為網路小說，描寫中國面臨改革開放後，上海市民生活，好評不斷，這讓金宇澄在獲得2013年首屆魯迅文化獎年度小說獎。因此被名導王家衛相中，於是有了改編成電視劇的打算。而「繁花」也在三年前疫情最嚴峻時開拍，復刻紙醉金迷的90年代黃河路，以及當年股民在滬市廝殺的景況，於去年底播放後，讓影迷按圖索驥，找到和平飯店以及虛構的「至真園」所在地拍照打卡，立即成為「現象級」的戲劇。

若是迷戀王家衛風格光影美學的人，在看「繁花」必定會被折服，每一個畫面的轉折，都幾乎是一幀吸引人的故事開始。為了還原當時的上海，從妝髮到造型都十分考究，甚至劇中的高檔美食也是90年代初期的特色。除了製作團隊的用心，身為男主角胡歌演活叱吒黃河路的寶總，更不用說圍繞在他身旁的三位女性角色「李李」辛芷蕾時髦又霸氣；唐嫣的「汪明珠」帶點天真又執著個性，以及「玲子」馬伊俐的幹練與長袖善舞，都是「繁花」裡最美的三道風景線。特別是為符合角色性格，服裝團隊也活用了各式的配件與服裝，營造出時代氛圍，讓人看的十分過癮。

像是帶點神秘色彩由辛芷蕾飾演高級餐廳經營者的「李李」一出場就是犀利眼神加上霸氣感，出身北方就曾於深圳闖蕩，身上總帶點俠氣，台詞充滿哲學性與人心險惡的呈現。於是劇組替「李李」準備了裝派頭十足的行頭，包括皮草大衣、Dolce & Gabbana和Balmain充滿女性魅力同時又帶點野性的套裝，整體而言運用很多動物紋的單品。飾品也不馬虎而且都是存在感強烈作品，包括Bvlgari、Chanel或是Cartier的珠寶、腕表以及Gucci經典竹節包，在在都是彰顯出黃河路老闆娘的架勢。

曾在日本高級酒吧工作過，後來回到上海擔任江浙菜飯館「夜東京」的經營者的「玲子」，則是留著當時堪稱前衛的俐落短髮。劇中設定這是一位看似不拘小節，實則看透人心，遇到衝突總是四兩撥千斤的達到她想要的目的，個性十分好強，不輕易與人低頭。所以能看到飾演者馬伊俐經常以身穿各種洗鍊風格服飾，包括了90年代才推出的品牌Pleats Please，還有當時以尼龍包紅遍全球的PRADA，以及傳奇設計師Romeo Gigli的經典之作。

最後，總是「寶總」得力幫手，也是外貿大樓27號小辣椒的「汪明珠」，在造型上為了反應她的務實個性，以及公部門白領上班族，所以唐嫣詮釋了許多大翻領的外套，配上及肩的波浪長髮，讓人感受到這個角色活力四射。但因為受限於年紀、職業使然，「汪明珠」的穿搭細節度不如「李李」和「玲子」，但劇組刻意的利用暖色調服飾來搭配，讓她在暗色背景中更顯突出，也呼應了角色的熱情。

「繁花」劇照，飾演「汪明珠」的唐嫣。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「汪明珠」的唐嫣。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「玲子」的馬伊俐。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「玲子」的馬伊俐。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「玲子」的馬伊俐。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「玲子」的馬伊俐。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「玲子」的馬伊俐。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「玲子」的馬伊俐。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「汪明珠」的唐嫣。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「汪明珠」的唐嫣。圖／摘自繁花微博
辛芷蕾（中）時髦又霸氣；唐嫣（左）帶點天真又執著，以及馬伊俐（右）的幹練與長袖善舞，是陸劇「繁花」裡最美的三道風景線。圖／摘自繁花微博
辛芷蕾（中）時髦又霸氣；唐嫣（左）帶點天真又執著，以及馬伊俐（右）的幹練與長袖善舞，是陸劇「繁花」裡最美的三道風景線。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「玲子」的馬伊俐。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「玲子」的馬伊俐。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「汪明珠」的唐嫣。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「汪明珠」的唐嫣。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「汪明珠」的唐嫣。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「汪明珠」的唐嫣。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。圖／摘自繁花微博
「繁花」劇照，飾演「李李」的辛芷蕾。圖／摘自繁花微博

上海 服裝

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