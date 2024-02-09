快訊

除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

除夕圍爐眉角多 長輩勿戰尷尬話題、晚輩要同理兼有禮

復古遊戲、選購伴手禮！1300年「城崎溫泉」入夜也精彩

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「城崎國際藝術中心」欣賞藝文表演，可增添旅程的深度。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供
「城崎國際藝術中心」欣賞藝文表演，可增添旅程的深度。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供

日本溫泉小鎮，一直是許多台灣旅客喜愛的出遊目的地。其中位於兵庫縣北部的「城崎溫泉」，至今已有約1,300年的歷史，乃是日本極具代表性的溫泉鄉，其中7間不同特色的外湯，也是城崎溫泉的最大亮點。

相較於其他溫泉鄉多是至傍晚的作息時間，城崎溫泉的7大外湯大多經營至晚上11點，連帶周圍商家也在夜間點起燈火、帶來豐富的夜間娛樂。包括可享輕食的居酒屋、富懷舊感的遊戲中心、可盡情購物的伴手禮店、放鬆身心的美容SPA，都是城崎溫泉入夜後的特色行程。

【溫泉小鎮體驗懷舊遊戲】

城崎溫泉夜晚燈火通明，各店家也會趁著旅客們下午5點至8點在旅館享用美食的期間稍稍關門休息，入夜後，店家將重新開門迎接旅客。外湯「御所之湯」與「一之湯」之間，矗立著「谷口屋」及「CENTER遊技場」兩間懷舊遊戲中心，旅客們可至遊戲中心體驗充滿趣味性的射擊遊戲及桌上遊戲，享受日式祭典般的熱鬧夜晚，穿著浴衣也更有風情。

【晚上還能繼續逛的伴手禮店】

城崎溫泉街上的伴手禮店家，提供日本傳統工藝「麥秸工藝」的小物、日本國內品質數一數二的「豐岡鞄」，還有富有溫泉鄉風情的浴衣都可買到。除了紀念品外，以當地知名「但馬牛」及「松葉蟹」為內陷的包子等特產，也可買來在垂柳依依的溫泉街上邊走邊享用。伴手禮店在夜晚8～10點將紛紛重新開門，讓旅客在夜晚也能慢慢挑選。

【特色居酒屋享受輕食、小酌一杯】

城崎溫泉街上充滿不少文青咖啡廳及餐廳。看似悠閒的溫泉街，到了夜晚則一改印象，被街角的居酒屋活絡起來。旅人可以來份宵夜或小酌一杯、享受無酒精飲品，最適合泡完溫泉後來杯飲料解渴小憩一下。也提供朋友或家人們盡興歡談的空間。

【泡湯暖身後的美容SPA】

城崎溫泉坐擁七大外湯，是日本首屈一指的放鬆度假勝地。泡完湯從骨子裡暖起來後，還可前往當地的美容SPA「Salon de apaiser」，以琥珀及天然泥兩種天然素材，給臉部肌膚最頂級的待遇。

【城崎國際藝術中心 深度文化之旅】

「城崎國際藝術中心(KIAC)」定期舉辦豐富的工作坊，每個月也有來自國內外藝術家，帶來動人心弦的藝文表演。由劇作家市原佐都子擔任藝術監督，其曾在此以「The Bacchae」為題材所創作的作品，在歐洲公演也獲得不少好評。館內時不時也會帶來旅客可一同參與的作品，人人都可成為作品中的一環。台灣藝術家王宇光及其舞團「微光製造」也曾來此表演。除此之外，每年秋季的「豐岡戲劇節」，城崎國際藝術中心也是主要活動地點之一，適合喜愛藝文表演的旅客來場深度的文化之旅。

城崎溫泉從早到晚均有伴手禮店可逛，適合旅客購買紀念品。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供
城崎溫泉從早到晚均有伴手禮店可逛，適合旅客購買紀念品。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供
除了溫泉，城崎溫泉也有美容SPA可以體驗。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供
除了溫泉，城崎溫泉也有美容SPA可以體驗。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供
擁有1,300年歷史的關西溫泉小鎮「城崎溫泉」，垂柳依依的街道夜晚更別有風情。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供
擁有1,300年歷史的關西溫泉小鎮「城崎溫泉」，垂柳依依的街道夜晚更別有風情。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供
在溫泉街道，可以體驗復古的懷舊遊戲。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供
在溫泉街道，可以體驗復古的懷舊遊戲。圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供提供

日本 溫泉

延伸閱讀

日本最帥星三代！Uta Uchida內田雅樂 年度造型這裡看

麗豐-KY 營收／元月3.7億、年增1.2倍 看好內需營運向上

足球／梅西日本賽上陣...大陸網紅剪爛親筆簽名球衣 「剪掉喜歡他的17年」

風靡樂壇的日本音樂和尚 藥師寺寬邦明晚武德宮演唱

相關新聞

整理包／4大超商「春節限時優惠」過年買好買滿享好康

超商身為大眾日常生活中的好鄰居，在春節期間也推出滿滿優惠，陪伴消費者過好年，讓大家買好買滿還能享好康，更是為新的一年囤貨...

屬龍免費入園！春節5大主題樂園 門票優惠總整理

初一走春，到樂園瘋玩也是不錯選項。以下盤點各大主題樂園優惠，其中，九族櫻花季不僅進入最美時節，還有全新櫻花女王號纜車，玩...

復古遊戲、選購伴手禮！1300年「城崎溫泉」入夜也精彩

日本的溫泉小鎮，一直是許多台灣旅客喜愛的出遊目的地。其中位於兵庫縣北部的「城崎溫泉」，至今已有約1,300年的歷史，乃是...

日本最帥星三代！Uta Uchida內田雅樂 年度造型這裡看

父親是本木雅弘、母親是內田也哉子，加上外婆是大名鼎鼎的「國民奶奶」樹木希林，「星三代」的內田雅樂不僅有傲人身高與俊秀五官...

領紅包過年逛街去！百貨春節大檔優惠整理包

無論是過年送禮、買新衣、家電家飾換新、拿到年終獎金犒賞自己，或是過年期間與家人一起逛街採購，春節都是一個重要的購物檔期。...

迎接60年一遇甲辰龍 2024龍年生肖酒限量發行

揮別癸卯兔年，2024年即將迎來60年一遇的甲辰龍年。就天干地支來看，甲木為青、辰為龍，因此甲辰龍年也被稱為「青龍年」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。