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迎接60年一遇甲辰龍 2024龍年生肖酒限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
軒尼詩V.S.O.P 2024龍年春節限量版，建議售價1,750元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
軒尼詩V.S.O.P 2024龍年春節限量版，建議售價1,750元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

揮別癸卯兔年，2024年即將迎來60年一遇的甲辰龍年。就天干地支來看，甲木為青、辰為龍，因此甲辰龍年也被稱為「青龍年」；過往更有「青龍守財庫」的說法，使得甲辰龍年成為大家盼望能夠好好補財庫的財庫年。對品味之仕來說，象徵富足與財富的美酒，更是迎接青龍年來臨的絕佳禮讚。

全球干邑領導品牌軒尼詩今年攜手享譽國際的當代藝術家楊泳梁，共同打造推出「龍聚吉．創新局」系列禮盒，為新年喝采。其中軒尼詩V.S.O.P運用如烈焰版的大膽紅色與霧面精緻瓶身，以立體印刷方式凸顯龍騰的盛大氣勢，酒標上亦有神龍之圖騰，大顯龍威，為新年增添無比賀喜。

馬爹利則與法國藝術大師樊尚．達爾（Vincent Darré）攜手合作，「馬爹利藍帶干邑2024龍年限定款」以和平鴿為靈感，幻化象徵馬爹利飛越不凡精神的雨燕，跨越海洋、飛越巔峰，與象徵榮譽的藍緞帶完美交融。馬爹利藍帶干邑是X.O.等級的佳釀，精選來自超過200種邊緣區生命之水原酒，賦予酒液獨特花香與細膩圓潤的口感，蘊含水果與摩卡咖啡香調，並略帶紫羅蘭香氣，被譽為無法複製的傳奇干邑。

Johnnie Walker藍牌「龍騰萬里」龍年珍藏限定版，首次聯名奧斯卡金獎作品《媽的多重宇宙》海報主視覺設計師James Jean，以守護自然的神獸木龍，從繁花飛躍而出的絕美圖騰為主視覺，詮釋生生不息的意念，更獨家獻上台灣限定酒精濃度46%，成為台灣專屬的龍年珍藏逸品。

坦杜雪莉桶單一麥芽威士忌龍年生肖版新年禮盒，以金色的猛龍作為環繞圖騰，深具經典東方的風格，其中立體鏤空搭配沉穩褚紅色，吉祥喜氣又不失華麗。根據酒廠的古老傳說，只有最強壯的龍，方能飛越斯佩賽的江水，為了紀念龍年這個難得的重要時刻，堅持100%全程雪莉桶熟成的坦杜，特別挑選出陳放多年的雪莉原酒，不添加一滴焦糖，撲鼻而來是濃郁的太妃糖與烏梅氣息，以及優雅的木質調，口感深邃綿長，如同一條口中之龍盤踞在舌尖，令人難忘。

來自位於北緯59度的奧克尼島的高原騎士，今年也推出台灣獨家龍年新春限量禮盒，將金龍的吉祥形象與奧克尼群島雄偉景色，以插畫生動呈現。為凸顯青龍年的積極進取，12年與15年酒款禮盒中分別附贈探險風格的戶外露營收納側袋及三角架組合，十足展現高原騎士勇於挑戰的傳奇精神。

提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

馬爹利藍帶干邑2024龍年限定款，建議售價4,880元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利藍帶干邑2024龍年限定款，建議售價4,880元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「高原騎士15年台灣限定新春禮盒」內含露營三角架乙個，建議售價2,830元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「高原騎士15年台灣限定新春禮盒」內含露營三角架乙個，建議售價2,830元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Johnnie Walker藍牌「龍騰萬里」龍年珍藏限定版，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Johnnie Walker藍牌「龍騰萬里」龍年珍藏限定版，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
坦杜龍年生肖版雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價3,600元。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
坦杜龍年生肖版雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價3,600元。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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