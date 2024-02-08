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竟有這麼隨性又時髦的包！LV最新Atlantis太妍搶先上手

聯合報／ 孫曼/即時報導
韓國女星太妍使用路易威登最新Atlantis包出席2024春夏時尚大秀。圖／路易威登提供
韓國女星太妍使用路易威登最新Atlantis包出席2024春夏時尚大秀。圖／路易威登提供

隨著2024早春系列上市，路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）最新的Atlantis包也登場，這款帶有慵懶休閒風的包款，為引領這一季的時尚風潮寫下最佳宣言。Atlantis包最早在2016秋冬女裝系列秀場首度亮相，立即成為眾人矚目的焦點。2023年，在首爾2023早秋系列秀場出現，許多明星藝人手拿著此經典手袋出席活動，日前又再度出現在義大利美麗島舉行的2024早春系列秀場上。

柔軟實用的Monogram托特包款讓人感受到路易威登品牌核心的冒險精神，慵懶隨性的包身，能搭配各種造型，並具備多種機能性設計，可以輕鬆地從經典手提包變成彰顯個性的包款。實用細節包括可調節、可拆卸之方便斜背的肩帶、能確保隨身物品安全無虞的可拆卸手柄扣，以及標示LV字樣的行李吊牌。

而此次重新登場，Atlantis換上了全新的外觀色彩，包括經典Monogram、焦糖色Reverse Monogram和玫米色Dune Monogram等季節限定款式，重新回到鎂光燈前，並提供大號和迷你兩種尺寸選擇，可依照個人使用習慣、身形、與穿搭風格搭配。

ATLANTIS包小型款，MONOGRAM DUNE CANVAS，93,000元。圖／路易威登提供
ATLANTIS包小型款，MONOGRAM DUNE CANVAS，93,000元。圖／路易威登提供
路易威登2024早春系列形象中，模特兒演繹最新Atlantis包。圖／路易威登提供
路易威登2024早春系列形象中，模特兒演繹最新Atlantis包。圖／路易威登提供
路易威登2024早春系列形象中，模特兒演繹最新Atlantis包。圖／路易威登提供
路易威登2024早春系列形象中，模特兒演繹最新Atlantis包。圖／路易威登提供
ATALNTIS包大型款MONOGRAM DUNE CANVAS，10萬5,000元。圖／路易威登提供
ATALNTIS包大型款MONOGRAM DUNE CANVAS，10萬5,000元。圖／路易威登提供
ATLANTIS包大型款MONOGRAM帆布，93,000元。圖／路易威登提供
ATLANTIS包大型款MONOGRAM帆布，93,000元。圖／路易威登提供
韓國女星太妍使用路易威登最新Atlantis包出席2024春夏時尚大秀。圖／路易威登提供
韓國女星太妍使用路易威登最新Atlantis包出席2024春夏時尚大秀。圖／路易威登提供
ATLANTIS包大型款MONOGRAM小牛皮材質，10萬1,000元。圖／路易威登提供
ATLANTIS包大型款MONOGRAM小牛皮材質，10萬1,000元。圖／路易威登提供
最美富二代女星Eve Jobs使用路易威登最新Atlantis包出席2024春夏時尚大秀。圖／路易威登提供
最美富二代女星Eve Jobs使用路易威登最新Atlantis包出席2024春夏時尚大秀。圖／路易威登提供
路易威登2024早春系列形象中，模特兒演繹最新Atlantis包。圖／路易威登提供
路易威登2024早春系列形象中，模特兒演繹最新Atlantis包。圖／路易威登提供

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