竟有這麼隨性又時髦的包！LV最新Atlantis太妍搶先上手

隨著2024早春系列上市，路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）最新的Atlantis包也登場，這款帶有慵懶休閒風的包款，為引領這一季的時尚風潮寫下最佳宣言。Atlantis包最早在2016秋冬女裝系列秀場首度亮相，立即成為眾人矚目的焦點。2023年，在首爾2023早秋系列秀場出現，許多明星藝人手拿著此經典手袋出席活動，日前又再度出現在義大利美麗島舉行的2024早春系列秀場上。

柔軟實用的Monogram托特包款讓人感受到路易威登品牌核心的冒險精神，慵懶隨性的包身，能搭配各種造型，並具備多種機能性設計，可以輕鬆地從經典手提包變成彰顯個性的包款。實用細節包括可調節、可拆卸之方便斜背的肩帶、能確保隨身物品安全無虞的可拆卸手柄扣，以及標示LV字樣的行李吊牌。