500盤輕鬆吃！王瑞瑤、陳瑞憲、孫怡的日常私房愛店

首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，採用廣納不同專業領域意見領袖的評鑑模式，引發熱烈回響。尤其2023年適逢疫情趨緩、國境解封，吃起來輕鬆舒服、價格平易近人、不必再忙著追逐難訂而昂貴的私廚或名店，不但成為第三屆「500盤」許多評審的共同心聲，更得到不少美食愛好者的共鳴。

美食家王瑞瑤、台灣松下暨愛比科技董事長洪裕鈞、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、建築設計師陳瑞憲、《Vogue》亞太區編輯總監孫怡等人，都有這樣的體悟。陳瑞憲表示：「比較貴的餐廳、或一年只去一兩次的餐廳，不如日常可以輕易得到、變成生活一部分的料理重要。」美食家王瑞瑤也指出：「現在的自己，想要選擇自己覺得好吃、舒服、開心，而且是真實的料理。」

「台南牛五蔵台北店」的「薑片麻油炒牛肉」，就是王瑞瑤心目中「真實的料理」：「麻油和老薑與熟齡母牛肉皆隨冷藏車專送台北，麻油熱炒不燥不火，薑片如餅乾般酥脆，更襯溫體牛的清甜。」「富錦樹台菜香檳」的「老皮嫩肉」，讓洪裕鈞他有如搭上時光機，回到小時候的記憶：「這家我很喜歡去，台菜味道做的蠻道地的，這道老皮嫩肉也是我小時候吃的味道。」

「老麵店」的「四醬麵」，是建築設計師陳瑞憲「吃過最好吃的麻醬」：「麵雖名『四醬』，其中的『麻醬』，有股難得的清香。」麵體接近他兒時記憶裡偏扁、偏寬的麵，也讓他很驚喜。「越富越南法國麵包」的「泰式打拋雞夾心麵包」，更陳瑞憲讓一吃成主顧。「越南的法國麵包不同於巴黎的法棍，沒那麼扎實，可以像個容器般，把打拋肉、蔬菜等種種內餡裹在一起，一口咬下，先吃到脆皮，再咬就會吃到內餡。」

「六品小館」的「豆干肉絲」，是黃晴雯心目中的第一：「吃過全台上百家豆干肉絲，這是我心中的第一名。豆乾與肉絲的軟嫩度、起鍋的濕度，這道菜的關鍵指標都拿捏得恰到好處。美味，當然不在話下。」「DiVino Taipei」的「肉醬義大利麵（tagliatelle with ragu）」，則是孫怡可以輕輕鬆鬆享受的美食：「Divino就是很輕鬆、不fancy的一個地方，食物很像到義大利朋友家吃homemade家常菜，他們的麵口味道地，肉醬濃郁麵條軟硬適中有彈性；但對我來說它就是剛剛好：麵的軟硬度剛剛好、醬跟麵的比例剛剛好、醬的鹹度剛剛好，吃到嘴巴裡面覺得剛剛好滿足，對於很少吃麵食的我是guilty pleasure首選。」

◎500盤輕鬆吃攻略

．台南牛五蔵台北店：新北市汐止區大同路一段128號3樓 ．富錦樹台菜香檳大直店：台北市中山區樂群三路303號1樓（春大直商場） ．老麵店：台北市大同區迪化街二段215-8號 ．越富越南法國麵包：台北市士林區德行東路45號 ．六品小館：台北市大安區金華街199巷3弄8號 ．DiVino Taipei：台北市大安區安和路二段71巷15號