好市多必買7大類好物推薦 這款農曆年限定商品內行必入手

長長7天年假開跑，家中的年味佈置、年夜飯要用到的澎湃食材、走春拜年的禮品，走一趟美式賣場好市多就搞定！好市多搶攻過年辦年貨商機，從1月初即陸續推出多檔年節優惠活動，至2月15日前每週都推出多款優惠折價商品，從新鮮水產、進口乾貨到零嘴甜食優惠活動讓會員輕鬆迎新年，而內行老會員都知道，新年期間以下這7大類限定必買好物絕對不能錯過。

生鮮食材

年夜飯必備代表年年有餘的白鯧以及象徵吉祥長壽的明蝦分別有170元及200元的限時折扣，鮮甜大顆的北海道生干貝每公斤限時折價260元，熟凍加勒比龍蝦每公斤限時折價100元。部分賣場還開賣現撈鮮魚，每條都超新鮮可現場挑選稱重。另有讓年菜立刻升級的烏魚子、臘腸等食材，還有軟Q彈牙的智利樂可思貝、日本乾香菇等進口乾貨禮盒，不論是送禮或年節自用皆宜。

冷凍年菜/鮑魚罐頭

懶得自己煮的民眾，冷凍年菜買起來準沒錯，好市多限量販售多款老協珍經典年菜，絕品佛跳牆、經典鮑魚雞湯、烏參元蹄、乾燒花雕雞、鯧魚米粉、黑棗蜜汁排骨等，賣場、線上購物菜色超多元，過年上桌絕不失禮的功夫菜全都有。懶得挑選還有8道菜的富貴年菜套組，線上購物直接下訂送到家。怕冰箱不夠放，賣場還有常溫包裝的鮑魚佛跳牆、鮑魚干貝燉雞、澳洲鮑魚罐頭等，同樣送禮、自用兩相宜。

精補品禮盒

看準新春拜年伴手禮需求，好市多在過年期間提供比平常更多元的熱門健康禮，雞精、人蔘飲、葉黃素、美顏飲等超多選擇，滿足不同族群需求。特別推薦正官庄御選蔘茶蔘糖組、桂格雙效活靈芝滋補液、白蘭氏雙認證鷄精/黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲等，好市多獨家推出大容量組合，且年節期間都有超殺折價優惠，送禮、囤貨正是時候。

點心/水果禮盒

大人小孩都超愛的進口點心、水果禮盒在年前也會大量推出，日本青森世界一蘋果、日本蜜柑、日本大分日田梨、韓國水梨、紐西蘭/澳洲櫻桃等，豪華大禮盒包裝送禮超體面。另外，好市多也嚴選國內外老字號甜品禮盒，經典的舊振南金鑽鳳梨酥、充滿澳門地道風味的英記餅家，以及日本零食大廠BOURBON西點禮盒，還會附上專屬提袋，結帳時記得在賣場索取。

年節喜氣擺飾

新年限定！好市多年節期間都會引進喜氣洋洋的年節擺飾，今年有巨大版招財迎福炮竹裝飾、祥龍瑞氣錢袋撲滿，放在家門口超霸氣，還有精緻小巧的五福財神5吋5入組，只有在過年期間限量推出。

銀柳、蘭花

忠實好市多會員都知道，年前到好市多買蝴蝶蘭、銀柳最內行！銀柳超級大把只要199元，蝴蝶蘭還幫你用喜氣金色盆裝得好好的，甚至連櫻花樹、梅樹等都有賣，而且只在農曆年前才會出現在賣場，價格實惠，依照每家賣場空間大小，可能還有更多驚喜可以挖寶，線上購物還有多款花束、花禮可以訂購，不想去花市人擠人，在好市多就能輕鬆買回家。

桌遊/玩具/遊戲機

年節聚會除了吃吃喝喝送禮，當然也要準備好餘興節目避免冷場。賣場除了有超多款玩具、積木，還有地產大亨龍年限定版桌遊超適合打發大人小孩時間，家裡還沒有Switch的人，也可以趁這次入手「Switch OLED版＋瑪利歐兄弟驚奇＋Pro手把」同捆包了，還附上保護貼、背包組，售價12,999元。