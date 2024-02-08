新年跑趴必備！風格小包10選 女孩、男生都有得挑

農曆新年做什麼？和朋友、家人相聚，其實也是另類的「跑趴」行程。新年除了穿新衣、當然也要買新包，且來看看10個風格小包，甜美、氣質、前衛或經典，小包上手、風格隨身「袋」著走！

Balenciaga一向是街頭、新世代的大熱品牌，粉紅色的Le Cagol XS肩背包，有著巴黎世家一貫經典的搖滾、龐克調性，卻又在做自己的路線中帶著甜美氣氛，訂價87,100元。DELVAUX 春櫻粉粉色龍限量定Cool Box Nano手提小「龍」包，在包款的「背面」以皮革重現了一條粉紅色小龍，討喜、可愛、粉嫩，另有橘柚黃、湛海藍等多種顏色。

Christian Louboutin的Loubi54 Blooming印花鏈帶斜背包，包面有著繁花盛放的華麗圖案，相當有走春氣氛，除了結合鏈條的皮背帶，包面還有草寫、立體的品牌縮寫CL字樣，訂價43,300元。如果喜歡鏈條小包，受到英國王室凱莉王妃愛用的Grace Han則有一款「Ballet Lesson」（芭蕾課）迷你包，比一張名片再大一點的迷你尺寸，接上金色鏈帶之後，小巧、別具貴氣，並有白、紅、粉紅三色。另外像是Bally的EMBLEM短鏈迷你包，八角型的輪廓造型感原本就很強烈，搭配上金色鏈條之後，也可改為手拿，同時翻蓋外側的金屬裝飾再有開闔卡楯、以防止年節外出期間路上的「愛的小手」，訂價50,600元。

Saint Laurent則有GABY VANITY迷你皮革肩帶手拿包，包款有著類似化妝箱的立體、橢圓形結構，並搭配品牌經典的Cassandre Logo與菱形絎縫縫線，約可收納近太陽眼鏡、手機、小皮夾、耳機，麻雀雖小、但收納量相當足夠。相似的「箱型包」則還有Miu Miu的Matelassé納帕皮革小巧包，展現出Miu Miu經典的皮革工藝以創造出多變的皺褶感，紅色討喜、招財，搭配上金色鍊條更是大方貴氣、小巧隨身。

追求個性感、造型感？英國設計師品牌Alexander McQueen的Mini Peek有著強悍風格的「手指虎」造型把手，但顏色則有相當搶眼的金色與青金石藍色，手提貨肩背？前衛、都有型。同樣來自英國的Burberry，其梅樹紅格紋的Shield肩背包宛如盾牌般造型，加上黃銅的鈴鐺裝置、辨識度高，讓人潮中遠遠都能朋友看到你。