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新年跑趴必備！風格小包10選 女孩、男生都有得挑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Alexander McQueen Mini Peak Bag青金石藍色款，71,900元。圖／Alexander McQueen提供
Alexander McQueen Mini Peak Bag青金石藍色款，71,900元。圖／Alexander McQueen提供

農曆新年做什麼？和朋友、家人相聚，其實也是另類的「跑趴」行程。新年除了穿新衣、當然也要買新包，且來看看10個風格小包，甜美、氣質、前衛或經典，小包上手、風格隨身「袋」著走！

Balenciaga一向是街頭、新世代的大熱品牌，粉紅色的Le Cagol XS肩背包，有著巴黎世家一貫經典的搖滾、龐克調性，卻又在做自己的路線中帶著甜美氣氛，訂價87,100元。DELVAUX 春櫻粉粉色龍限量定Cool Box Nano手提小「龍」包，在包款的「背面」以皮革重現了一條粉紅色小龍，討喜、可愛、粉嫩，另有橘柚黃、湛海藍等多種顏色。

Christian Louboutin的Loubi54 Blooming印花鏈帶斜背包，包面有著繁花盛放的華麗圖案，相當有走春氣氛，除了結合鏈條的皮背帶，包面還有草寫、立體的品牌縮寫CL字樣，訂價43,300元。如果喜歡鏈條小包，受到英國王室凱莉王妃愛用的Grace Han則有一款「Ballet Lesson」（芭蕾課）迷你包，比一張名片再大一點的迷你尺寸，接上金色鏈帶之後，小巧、別具貴氣，並有白、紅、粉紅三色。另外像是Bally的EMBLEM短鏈迷你包，八角型的輪廓造型感原本就很強烈，搭配上金色鏈條之後，也可改為手拿，同時翻蓋外側的金屬裝飾再有開闔卡楯、以防止年節外出期間路上的「愛的小手」，訂價50,600元。

Saint Laurent則有GABY VANITY迷你皮革肩帶手拿包，包款有著類似化妝箱的立體、橢圓形結構，並搭配品牌經典的Cassandre Logo與菱形絎縫縫線，約可收納近太陽眼鏡、手機、小皮夾、耳機，麻雀雖小、但收納量相當足夠。相似的「箱型包」則還有Miu Miu的Matelassé納帕皮革小巧包，展現出Miu Miu經典的皮革工藝以創造出多變的皺褶感，紅色討喜、招財，搭配上金色鍊條更是大方貴氣、小巧隨身。

追求個性感、造型感？英國設計師品牌Alexander McQueen的Mini Peek有著強悍風格的「手指虎」造型把手，但顏色則有相當搶眼的金色與青金石藍色，手提貨肩背？前衛、都有型。同樣來自英國的Burberry，其梅樹紅格紋的Shield肩背包宛如盾牌般造型，加上黃銅的鈴鐺裝置、辨識度高，讓人潮中遠遠都能朋友看到你。

男生則不妨參考Montblanc萬寶龍的大師傑作系列信差包：整顆經典的信差包體「披」上了宛如紅酒般深邃的酒紅色，同時帶有萬寶龍經典的白色六芒星Logo，一年只買一顆包？這一顆很不錯、值得參考，上班、休閒？一包二用，訂價41,900元。

Christian Louboutin Loubi54 Blooming印花鏈帶斜背包，43,300元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Loubi54 Blooming印花鏈帶斜背包，43,300元。圖／Christian Louboutin提供
Grace Han Ballet Lesson迷你包紅色款，訂價約18153元。圖／Grace Han提供
Grace Han Ballet Lesson迷你包紅色款，訂價約18153元。圖／Grace Han提供
Miu MIu Matelassé納帕皮革小巧包，43,000元。圖／Miu Miu提供
Miu MIu Matelassé納帕皮革小巧包，43,000元。圖／Miu Miu提供
Balenciaga Le Cagole Xs粉色肩背包，87,100元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le Cagole Xs粉色肩背包，87,100元。圖／Balenciaga提供
Burberry Shield梅樹紅格紋肩背包，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry Shield梅樹紅格紋肩背包，59,000元。圖／Burberry提供
MONTBLANC 大師傑作系列信差包，價格店洽。圖／Montblanc提供
MONTBLANC 大師傑作系列信差包，價格店洽。圖／Montblanc提供
Bally EMBLEM短鏈迷你包，50,600元。圖／Bally提供
Bally EMBLEM短鏈迷你包，50,600元。圖／Bally提供
Saint Laurent Gaby Vanity迷你皮革肩帶手拿包，61,600元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Gaby Vanity迷你皮革肩帶手拿包，61,600元。圖／Saint Laurent提供
DELVAUX Cool Box Nano包橘柚黃色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
DELVAUX Cool Box Nano包橘柚黃色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
DELVAUX 春櫻粉色龍年限量款Cool Box Nano包，價格電洽。圖／Delvaxu提供
DELVAUX 春櫻粉色龍年限量款Cool Box Nano包，價格電洽。圖／Delvaxu提供
Alexander McQueen Mini Peak Bag金色款，71,900元。圖／Alexander McQueen提供
Alexander McQueen Mini Peak Bag金色款，71,900元。圖／Alexander McQueen提供

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