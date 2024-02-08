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最會穿衣男星提摩西夏勒梅 顏值在線怎麼混搭都帥

聯合報／ 孫曼/即時報導
提摩西夏勒梅穿TOM FORD皮革西裝配戴卡地亞珠寶出席「旺卡」洛杉磯首映。(路透資料照片)
提摩西夏勒梅穿TOM FORD皮革西裝配戴卡地亞珠寶出席「旺卡」洛杉磯首映。(路透資料照片)

暱稱「甜茶」的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）今年再度稱霸男性時尚，被美國男性時尚雜誌選為2023年度最會穿搭的男星。這位當紅男星今年不但順利摘下香奈兒香氛代言，年底新片《旺卡》相當好評、也賣出不錯的成績，《沙丘：第二部》預計三月上映，因此從2023年底開始展開全球宣傳、頻頻亮相。不過要說2023年最搶鏡的成就，可能還是與卡達珊家族么女凱莉珍娜（Kylie Jenner）的戀情！

2023年最搶鏡的一個畫面，就是甜茶與女友凱莉珍娜一起砍美國網球公開賽，被發現兩人擁有一對了卡地亞的Panthere de Cartier美洲豹系列情侶表。其實上，提摩西夏勒梅本身就是卡地亞的品牌大使，出席各大活動與首映也都經常配戴卡地亞的珠寶與腕表，像他的幾次紅毯經典穿搭例如威尼斯的紅色露背裝、奧斯卡沒襯衫單穿西裝造型，都配上了卡地亞的珠寶畫龍點睛。

平常在IG上分享的照片中可發現，夏勒梅穿搭喜歡混搭不同品牌，運動鞋的品牌也不特定，不過造型配件絕對講究，項鍊、腕表、手歡等首飾絕對不會少，棒球帽、墨鏡、還有可以掛在脖子上的造型大耳機都是必備，皮鞋偏好搖滾風的雀兒喜短靴，喜歡混搭連帽衫、皮外套。品牌部分也有幾個明顯的偏好，例如近年來創意備受好評的BOTTEGA VENETA、英國設計師JONATHAN ANDERSON掌理的同名品牌與LOEWE，以及非常適合他身形風格的CELINE BY HEDI SLIMAN。

而出席正式場合例如各大典禮與首映活動時，則數度選穿TOM FORD、PRADA、ALEXANDER MACQUEEN的西裝，相當能carry皮革材質的他除了經常穿著的CELINE，近期也穿了不少愛馬仕的皮衣單品，可見他在精選柔軟皮革材質之際，也注重休閒、年輕的款式。

提摩西夏勒梅穿TOM FORD白色襯衫與長褲、配戴卡地亞珠寶。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿TOM FORD白色襯衫與長褲、配戴卡地亞珠寶。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿黑色ALAIA皮衣、配戴CELINE黑色棒球帽。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿黑色ALAIA皮衣、配戴CELINE黑色棒球帽。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿TOM FORD白色襯衫與長褲、配戴卡地亞珠寶。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿TOM FORD白色襯衫與長褲、配戴卡地亞珠寶。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿JIL SANDER大衣、配戴卡地亞珠寶拍攝美國「GQ」雜誌。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿JIL SANDER大衣、配戴卡地亞珠寶拍攝美國「GQ」雜誌。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿著Celine Homme by Hedi Slimane黑色刺繡套西裝配戴卡地亞珠寶出席金球獎。圖／Celine提供
提摩西夏勒梅穿著Celine Homme by Hedi Slimane黑色刺繡套西裝配戴卡地亞珠寶出席金球獎。圖／Celine提供
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿PRADA粉紫色訂製服、BOTTEGA VENETA白色雀兒喜短靴、配戴卡地亞珠寶出席「旺卡」東京首映。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿PRADA粉紫色訂製服、BOTTEGA VENETA白色雀兒喜短靴、配戴卡地亞珠寶出席「旺卡」東京首映。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿CELINE 2023冬季男裝，擔任《週六夜現場 Saturday Night Life》主持人於紐約取景拍攝一系列節目預告片。圖／CELINE提供
提摩西夏勒梅穿GUCCI背心、ALEXANDER MACQUEEN長褲拍攝美國「GQ」雜誌。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿GUCCI背心、ALEXANDER MACQUEEN長褲拍攝美國「GQ」雜誌。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅拍攝的香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西夏勒梅拍攝的香奈兒藍色香氛系列形象影片。圖／香奈兒提供
提摩西夏勒梅穿ACNE STUDIO連帽衫。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿ACNE STUDIO連帽衫。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿TOM FORD皮革西裝配戴卡地亞珠寶出席「旺卡」洛杉磯首映。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿TOM FORD皮革西裝配戴卡地亞珠寶出席「旺卡」洛杉磯首映。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿JUNYA WATANABE MAN西裝與VERSACE上衣拍攝美國「GQ」雜誌。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿JUNYA WATANABE MAN西裝與VERSACE上衣拍攝美國「GQ」雜誌。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿VALENTINO外套與長褲、配戴卡地亞珠寶拍攝美國「GQ」雜誌。圖／摘自藝人IG
提摩西夏勒梅穿VALENTINO外套與長褲、配戴卡地亞珠寶拍攝美國「GQ」雜誌。圖／摘自藝人IG

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