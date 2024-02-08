最會穿衣男星提摩西夏勒梅 顏值在線怎麼混搭都帥

暱稱「甜茶」的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）今年再度稱霸男性時尚，被美國男性時尚雜誌選為2023年度最會穿搭的男星。這位當紅男星今年不但順利摘下香奈兒香氛代言，年底新片《旺卡》相當好評、也賣出不錯的成績，《沙丘：第二部》預計三月上映，因此從2023年底開始展開全球宣傳、頻頻亮相。不過要說2023年最搶鏡的成就，可能還是與卡達珊家族么女凱莉珍娜（Kylie Jenner）的戀情！

2023年最搶鏡的一個畫面，就是甜茶與女友凱莉珍娜一起砍美國網球公開賽，被發現兩人擁有一對了卡地亞的Panthere de Cartier美洲豹系列情侶表。其實上，提摩西夏勒梅本身就是卡地亞的品牌大使，出席各大活動與首映也都經常配戴卡地亞的珠寶與腕表，像他的幾次紅毯經典穿搭例如威尼斯的紅色露背裝、奧斯卡沒襯衫單穿西裝造型，都配上了卡地亞的珠寶畫龍點睛。

平常在IG上分享的照片中可發現，夏勒梅穿搭喜歡混搭不同品牌，運動鞋的品牌也不特定，不過造型配件絕對講究，項鍊、腕表、手歡等首飾絕對不會少，棒球帽、墨鏡、還有可以掛在脖子上的造型大耳機都是必備，皮鞋偏好搖滾風的雀兒喜短靴，喜歡混搭連帽衫、皮外套。品牌部分也有幾個明顯的偏好，例如近年來創意備受好評的BOTTEGA VENETA、英國設計師JONATHAN ANDERSON掌理的同名品牌與LOEWE，以及非常適合他身形風格的CELINE BY HEDI SLIMAN。