天使臉孔魔鬼身材Twice MOMO不賣弄性感 私下穿搭一樣吸睛

如果要用一句話來形容韓國女團Twice成員MOMO，「天使臉孔，魔鬼身材」可能是最貼切的形容詞；身材姣好，前凸後翹的曲線是網友心目中「最兇女偶像」之一。經常透過instagram曝光各種甜美與性感的辣照，使得MOMO經常成為討論焦點，因此包括了miu miu與Onitsuka Tiger等都紛紛邀請她擔任品牌大使。

然而在不是表演時的生活照，MOMO不希望粉絲們把焦點都放在傲人的身材上，因此就連比基尼泳裝照也是胸部以下全部裁掉，或是人物永遠在整張照片的最下方。不過即使如此，MOMO深邃的事業線還是若隱若現，這種朦朧的性感惹得粉絲打趣說「這女人很懂欲擒故縱！」還有出席活動時MOMO以黑色的V領短洋裝搭配黑絲襪現身，雖然一身黑但好身材依舊低調不了，尤其是那雙勻稱美腿，讓他整個人辣到不行，甜美臉蛋搭配幾乎完美身材讓人忍不住多看好多眼。

雖然好身材讓MOMO受到更多的關注，不過從她在個人的instagram帳號所分享的私下出遊照、飯店自拍美照，都能感受到刻意隱藏性感。除了夏季時，會有露出手臂、纖腰等較為清涼的打扮之外，在多數時刻，MOMO最常穿著就是連帽上衣、T恤和圓領衫等經典單品，甚至有時會營造出「男孩感」般的英氣。不過，從MOMO曬出的照片來看，對於潮牌多有研究跟喜愛，因此包括Gap與肯爺的聯名、Stüssy的衣服都曾入鏡，可甜、可鹽的風格，足以成為非性感路線的女性穿搭範本。