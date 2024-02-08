Miu Miu X Church's又聯名了！雕花皮鞋太復古即日開賣

一向展現個性、俏皮與甜美的Miu Miu，除了去年曾和運動品牌New Balance推出運動鞋，也曾和英國紳士休閒品牌Church’s推出聯名鞋款，今天（2月8日）則宣布，再度與Church’s二度合作，展現輕快也懷舊的足上之選。

以鮮明綠意的鄉村花園為背景，兩位模特兒Matilda Liedholm與Judith Shyambala身處在宛如英式花園的灌木叢間，躺臥在度假風格的紅或藍色花布躺椅上。兩人的腳上都穿上了Miu Miu X Church’s的聯名鞋履：具有雕花皮革、融合牛津與孟克鞋型的休閒鞋上，同時大秀長腿和年輕活力。