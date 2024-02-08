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Miu Miu X Church's又聯名了！雕花皮鞋太復古即日開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雖具有紳士鞋的鞋頭、鞋跟，但更為圓潤的鞋楦、混合身咖啡與米色的配置，讓整體有現代感也透出懷舊的反差。圖／Miu Miu提供
雖具有紳士鞋的鞋頭、鞋跟，但更為圓潤的鞋楦、混合身咖啡與米色的配置，讓整體有現代感也透出懷舊的反差。圖／Miu Miu提供

一向展現個性、俏皮與甜美的Miu Miu，除了去年曾和運動品牌New Balance推出運動鞋，也曾和英國紳士休閒品牌Church’s推出聯名鞋款，今天（2月8日）則宣布，再度與Church’s二度合作，展現輕快也懷舊的足上之選。

以鮮明綠意的鄉村花園為背景，兩位模特兒Matilda Liedholm與Judith Shyambala身處在宛如英式花園的灌木叢間，躺臥在度假風格的紅或藍色花布躺椅上。兩人的腳上都穿上了Miu Miu X Church’s的聯名鞋履：具有雕花皮革、融合牛津與孟克鞋型的休閒鞋上，同時大秀長腿和年輕活力。

這雙聯名之作既保有Church’s的經典製鞋工藝與歷史，同時展現對現代感、舒適穿戴的追求，雖具有紳士鞋的鞋頭、鞋跟，但更為圓潤的鞋楦、混合身咖啡與米色的配置，讓整體有現代感也透出懷舊的反差。鞋身並交錯使用了粗獷的帆布與經過仿舊處理的皮革，無鞋帶、鞋繩的設計，但在鞋舌處壓印以Miu Miu字樣，訂價49,500元，已由即日起在Miu Miu微風南山專門店與品牌官方網站，同步販售。

以鮮明綠意的鄉村花園為背景，兩位模特兒Matilda Liedholm與Judith Shyambala躺臥在度假風格的紅或藍色花布躺椅上。圖／Miu Miu提供
以鮮明綠意的鄉村花園為背景，兩位模特兒Matilda Liedholm與Judith Shyambala躺臥在度假風格的紅或藍色花布躺椅上。圖／Miu Miu提供
Miu Miu再度與英倫品牌Church's合作、推出聯名鞋履。圖／Miu Miu提供（合成圖）
Miu Miu再度與英倫品牌Church's合作、推出聯名鞋履。圖／Miu Miu提供（合成圖）
Church's X Miu Miu Shanghai 皮革及麻質鞋，49,500元。圖／Miu Miu提供
Church's X Miu Miu Shanghai 皮革及麻質鞋，49,500元。圖／Miu Miu提供

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