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頂流男神搶先上身！許光漢、許凱帥穿FENDI春夏新裝

聯合報／ 孫曼/即時報導
許凱演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供

FENDI春夏24男裝系列甫全球上市，FENDI品牌形象大使許光漢、許凱、張若昀與男星羅一舟等都已經搶先穿上新裝，以不同風格演繹最新時尚潮流。許光漢肩背春夏24系列新推出的全新FENDI Chiodo側背包造型包款，是全新的主打款，包款採用FENDI標誌性的羅馬小牛皮製作，包身略帶弧度，且添飾兩處新穎的Chindo細節，讓固定式肩帶可旋轉，變化出不同的使用方式。FENDI的Chindo設計首次亮相於FENDI 2023-24秋冬男裝秀的FENDI Chiodo雙肩包上，FENDI Chiodo細節已成為品牌標誌性設計，創新而具實用功能性的鉚釘為包款注入趣致新意。

FENDI春夏24系列男裝實穿且風格優雅，運用精緻成熟的製衣工藝來頌揚「企業工匠」的原型。在整個系列裡，工作服腰帶加上了棉質和皮革製成的貼袋，彷彿皮件業會運用到的工具。圍裙也變成長度不一的繞頸領襯衫和裙子，搭配量身裁製的褲子和城市短褲，饒富趣味。FENDI在這一季的男裝裡玩味各種不同的比例，從縮小的羅紋緊身背心到高腰拉鍊西裝褲，以及扣到肘部的及膝正裝襯衫。

配飾部分則以FENDI Factory皮件工廠的精湛工藝，利用充滿玩心的方式來探索「企業工匠」的概念，從柔軟的編織籃子和打結緹花「午餐」包，到拉菲草纖維刺繡週末包及帶有亮色工具印花圖案的硬質FF行李箱，採用用植物染色紡織品、壓紋皮革「鱗片」和錯視圖案印花的新款Baguette和Peekaboo包，都充滿季節感且令人印象深刻。

張若昀演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
張若昀演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
張若昀演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
張若昀演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
羅一舟演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
羅一舟演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
羅一舟演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
羅一舟演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
張若昀演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
張若昀演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
羅一舟演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供
羅一舟演繹FENDI春夏24男裝系列。圖／FENDI提供

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