終於等到！法式品味代表A.P.C.、北歐文青風GANNI登台
2024年伊始，就有全新品牌進駐台灣。以簡約設計受到許多時尚品味人士喜愛的法國時尚品牌A.P.C.，首間品牌專門店日前於遠東Sogo百貨台北復興館（BR4）4樓開幕，新店以天然橡木板和中性色調如暖棕、原木色、霧灰等，營造出自然簡約、洗鍊精緻並極富當代感的空間氛圍，販售男女裝與配件，歡慶開幕，期間凡消費滿1萬元，即可獲得A.P.C. TAIPEI獨家限定城市托特包，數量有限，贈完為止。
由Jean Touitou於1987年創立的A.P.C.，名字為Atelier de Production et de Création的縮寫，意即製作與創意的工作室，以不過度虛華、 回歸本質的態度始終低調簡約，讓 A.P.C.成為「經典」的代名詞。品牌的經典就是款色與設計都很簡單，卻以最高質感的布料和精準的剪裁的原色牛仔褲。
近年來因為許多韓星斯著穿搭而竄紅的北歐文青風女裝品牌GANNI，同樣由惇聚引進的，日前也於在台北微風廣場GF展開試營運。品牌特地邀請台灣女星王淨演繹GANNI 2024早春系列，並集結造訪台灣特色景點的穿搭照為「GANNI TAIPEI GUIDE」與台灣特色擦出火花。由Ditte Reffstrup和 Nicolaj Reffstrup夫妻一起創立的這個當紅丹麥品牌雖然不敢自稱永續品牌，不過服飾都盡可能以負責任的態度選用環保材質製作，也是受到新世代歡迎的一大原因。
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