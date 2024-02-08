終於等到！法式品味代表A.P.C.、北歐文青風GANNI登台

2024年伊始，就有全新品牌進駐台灣。以簡約設計受到許多時尚品味人士喜愛的法國時尚品牌A.P.C.，首間品牌專門店日前於遠東Sogo百貨台北復興館（BR4）4樓開幕，新店以天然橡木板和中性色調如暖棕、原木色、霧灰等，營造出自然簡約、洗鍊精緻並極富當代感的空間氛圍，販售男女裝與配件，歡慶開幕，期間凡消費滿1萬元，即可獲得A.P.C. TAIPEI獨家限定城市托特包，數量有限，贈完為止。

由Jean Touitou於1987年創立的A.P.C.，名字為Atelier de Production et de Création的縮寫，意即製作與創意的工作室，以不過度虛華、 回歸本質的態度始終低調簡約，讓 A.P.C.成為「經典」的代名詞。品牌的經典就是款色與設計都很簡單，卻以最高質感的布料和精準的剪裁的原色牛仔褲。