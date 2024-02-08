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終於等到！法式品味代表A.P.C.、北歐文青風GANNI登台

聯合報／ 孫曼/即時報導
A.P.C. 深海軍藍小LOGO針織上衣，8,800元。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 深海軍藍小LOGO針織上衣，8,800元。圖／惇聚國際提供

2024年伊始，就有全新品牌進駐台灣。以簡約設計受到許多時尚品味人士喜愛的法國時尚品牌A.P.C.，首間品牌專門店日前於遠東Sogo百貨台北復興館（BR4）4樓開幕，新店以天然橡木板和中性色調如暖棕、原木色、霧灰等，營造出自然簡約、洗鍊精緻並極富當代感的空間氛圍，販售男女裝與配件，歡慶開幕，期間凡消費滿1萬元，即可獲得A.P.C. TAIPEI獨家限定城市托特包，數量有限，贈完為止。

由Jean Touitou於1987年創立的A.P.C.，名字為Atelier de Production et de Création的縮寫，意即製作與創意的工作室，以不過度虛華、 回歸本質的態度始終低調簡約，讓 A.P.C.成為「經典」的代名詞。品牌的經典就是款色與設計都很簡單，卻以最高質感的布料和精準的剪裁的原色牛仔褲。

近年來因為許多韓星斯著穿搭而竄紅的北歐文青風女裝品牌GANNI，同樣由惇聚引進的，日前也於在台北微風廣場GF展開試營運。品牌特地邀請台灣女星王淨演繹GANNI 2024早春系列，並集結造訪台灣特色景點的穿搭照為「GANNI TAIPEI GUIDE」與台灣特色擦出火花。由Ditte Reffstrup和 Nicolaj Reffstrup夫妻一起創立的這個當紅丹麥品牌雖然不敢自稱永續品牌，不過服飾都盡可能以負責任的態度選用環保材質製作，也是受到新世代歡迎的一大原因。

A.P.C. 台灣首間專賣店開在台北SOGO復興館BR4。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 台灣首間專賣店開在台北SOGO復興館BR4。圖／惇聚國際提供
演員鳳小岳演繹A.P.C. 24SS早春系列。圖／惇聚國際提供
演員鳳小岳演繹A.P.C. 24SS早春系列。圖／惇聚國際提供
GANNI TAIPEI GUIDE王淨造訪小白兔唱片。圖／惇聚國際提供
GANNI TAIPEI GUIDE王淨造訪小白兔唱片。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 2024春夏系列男裝的設計以1970年代搖滾界指標人物Lou Reed獨特穿著風格為發想。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 2024春夏系列男裝的設計以1970年代搖滾界指標人物Lou Reed獨特穿著風格為發想。圖／惇聚國際提供
A.P.C.藍MARY-JANE牛仔拼接短裙，7,900元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.藍MARY-JANE牛仔拼接短裙，7,900元。圖／惇聚國際提供
A.P.C.米卡其雙排釦長版風，35,000元。圖／惇聚國際提供
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A.P.C. 台灣首間專賣店開在台北SOGO復興館BR4。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 台灣首間專賣店開在台北SOGO復興館BR4。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 台灣首間專賣店開在台北SOGO復興館BR4。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 台灣首間專賣店開在台北SOGO復興館BR4。圖／惇聚國際提供
GANNI 2024早春系列形象。圖／惇聚國際提供
GANNI 2024早春系列形象。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 台灣首間專賣店開在台北SOGO復興館BR4。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 台灣首間專賣店開在台北SOGO復興館BR4。圖／惇聚國際提供
A.P.C. TAIPEI開幕期間滿額贈品獨家限定城市Tote托特包。圖／惇聚國際提供
A.P.C. TAIPEI開幕期間滿額贈品獨家限定城市Tote托特包。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 2024早春女裝受到Blondie樂團的主唱Debbie Harry的啟發。圖／惇聚國際提供
A.P.C. 2024早春女裝受到Blondie樂團的主唱Debbie Harry的啟發。圖／惇聚國際提供
GANNI TAIPEI GUIDE王淨造訪COFE 喫茶 咖啡。圖／惇聚國際提供
GANNI TAIPEI GUIDE王淨造訪COFE 喫茶 咖啡。圖／惇聚國際提供
音樂一直在 A.P.C.的歷史中扮演著重要的角色，並成為成為2024年早春系列的主要靈感，圖／惇聚國際提供
音樂一直在 A.P.C.的歷史中扮演著重要的角色，並成為成為2024年早春系列的主要靈感，圖／惇聚國際提供
GANNI 2024早春系列。圖／惇聚國際提供
GANNI 2024早春系列。圖／惇聚國際提供
演員鳳小岳演繹A.P.C. 24SS早春系列。圖／惇聚國際提供
演員鳳小岳演繹A.P.C. 24SS早春系列。圖／惇聚國際提供
GANNI TAIPEI GUIDE王淨造訪華西街珍果。圖／惇聚國際提供
GANNI TAIPEI GUIDE王淨造訪華西街珍果。圖／惇聚國際提供
GANNI 2024早春系列。圖／惇聚國際提供
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