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台灣大首創「認證盒裝二手機」 附全新配件組、12個月保固 iPhone 14零元帶回家
過年換新機現在有更精打細算的方法！台灣大哥大即日起推出全台唯一「認證盒裝二手機」，附贈全新高階配件組，搭配業界最長12個月保固，同時，首創綁約5G資費，月付1,399元，即可0元將優質二手iPhone 14帶回家。台灣大專業團隊嚴格把關，每一支「認證盒裝二手機」保證全機原廠零件、電池效能近9成、機身外觀9成新，首批數量有限，即日起開放myfone網路門市預約登記，2月19日在myfone網路門市限量開賣。
台灣大「認證盒裝二手機」首波銷售iPhone 12到iPhone 14系列，VIP用戶續約購機，最高再省5,000元。參與預約登記且於開賣當天完成申辦的用戶，可獲得總價值3,000元好禮，包括2,000元myfone online電子禮券，以及搭配指定專案購機，再享最高1,000元mo幣。台灣大也提供專案購機用戶，包括MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案等，最高3個月免費體驗。
2月29日前在myfone網路門市申辦專案，購買「認證盒裝二手機」，還可抽第10代iPad、Apple Watch Series 8，搭配5G 599元以上專案，加碼抽1萬元myfone online電子禮券。申辦台灣大5G專案，還可參加「千萬迎合併 最高獨享百萬月月送」抽獎，一次帶走總價值最高超過百萬好禮，包括80萬元mo幣、Google Pixel 8 Pro、好速成双或好速加掛專案減免2年月租費、OP影音劇院套組與遊戲玩家套組、MyVideo豪華月租服務減免2年月租費等。
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