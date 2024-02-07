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年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

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結束27年在台歷史！醫美品牌薇姿宣布5月起陸續關閉實體與線上零售點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
已在台灣市場擁有27年歷史的台灣薇姿（Vicky Laboratores）日前宣布，基於策略調整原因，將從五月起調整、並逐漸關閉薇姿台灣的實體與線上零售點。圖 / 翻攝自台灣薇姿臉書官方帳號
已在台灣市場擁有27年歷史的台灣薇姿（Vicky Laboratores）日前宣布，基於策略調整原因，將從五月起調整、並逐漸關閉薇姿台灣的實體與線上零售點。圖 / 翻攝自台灣薇姿臉書官方帳號

年關將近，消費市場傳出新波動，醫美保養品牌薇姿（Vicky Laboratores）日前宣布，基於策略調整原因，將從五月起調整、並逐漸關閉薇姿台灣的實體與線上零售點，消息發表之後，已引起網友熱烈討論。有人表示，「只能去國外買了」並搭配哭泣表情符號表示不捨、也有網友在官方貼文下方留言詢問「以後在台灣都買不到了嗎」。

以「健康 就從肌膚開始」為品牌宣言的醫美保養品牌薇姿自1996年進入台灣市場以來，已達27年歷史，在官方聲明中表示，「包含自2024年7月1日起，關閉薇姿能量會員計畫/愛藥師計畫中的累積點數服務；自2024年9月1日起，關閉薇姿能量會員計畫/愛藥師計畫中的兌禮服務。」於此同時，從2024年3月1日至6月30日止，無論現有會員或新加入會員，都只有累積點數、對換禮物，但不享有消費累積升等權益。

同時品牌也在台灣官方facebook帳號中表示，後續相關資訊將透過薇姿官網、薇姿Facebook粉絲團公告，但不另做個別通知，如對品牌有任何疑問，則可電洽品牌客服專線：0800-256-889。

台灣薇姿從2024年3月1日至6月30日止，無論現有會員或新加入會員，都只有累積點數、對換禮物，但不享有消費累積升等權益。圖 / 翻攝自台灣薇姿臉書官方帳號
台灣薇姿從2024年3月1日至6月30日止，無論現有會員或新加入會員，都只有累積點數、對換禮物，但不享有消費累積升等權益。圖 / 翻攝自台灣薇姿臉書官方帳號
以「健康 就從肌膚開始」為宣言的醫美保養品牌薇姿、自1996年進入台灣市場以來，已達27年歷史。圖／翻攝自 IG @ vichylaboratoires
以「健康 就從肌膚開始」為宣言的醫美保養品牌薇姿、自1996年進入台灣市場以來，已達27年歷史。圖／翻攝自 IG @ vichylaboratoires

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