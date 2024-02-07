結束27年在台歷史！醫美品牌薇姿宣布5月起陸續關閉實體與線上零售點

年關將近，消費市場傳出新波動，醫美保養品牌薇姿（Vicky Laboratores）日前宣布，基於策略調整原因，將從五月起調整、並逐漸關閉薇姿台灣的實體與線上零售點，消息發表之後，已引起網友熱烈討論。有人表示，「只能去國外買了」並搭配哭泣表情符號表示不捨、也有網友在官方貼文下方留言詢問「以後在台灣都買不到了嗎」。

以「健康 就從肌膚開始」為品牌宣言的醫美保養品牌薇姿自1996年進入台灣市場以來，已達27年歷史，在官方聲明中表示，「包含自2024年7月1日起，關閉薇姿能量會員計畫/愛藥師計畫中的累積點數服務；自2024年9月1日起，關閉薇姿能量會員計畫/愛藥師計畫中的兌禮服務。」於此同時，從2024年3月1日至6月30日止，無論現有會員或新加入會員，都只有累積點數、對換禮物，但不享有消費累積升等權益。