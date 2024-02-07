吉安農會冰城「山海正甜」 香菜冰淇淋挑戰味蕾

花蓮吉安鄉農會在吉農冰城將農特產品製成並販售冰品近30年，今年花費近1500萬元翻修、設計外觀與內裝，以東部特有的大山大海作為特色，命名為「山海正甜」，同時推出獨特的香菜與皮蛋口味冰淇淋，吃起來鹹甜，吸引許多顧客嚐鮮。

吉安鄉農會於1997年設置初級加工廠，利用農特產品做成冰品，研發出吉安芋頭、栗子南瓜、鳳梨、芒果、紅豆、山藥等多種口味，並在農會旁建立吉農冰城販售。每款冰品主打天然成分，未添加香料與香精，不但不甜膩，有時還能吃得到顆粒或果粒，深受消費者喜愛。

冰品加工廠近年陸續汰換更新製冰設備，增加生產量能，於2年前取得合格加工廠資格，自產自銷的冰品可在全國通路販售，農會為提升競爭力，翻修冰城1、2樓空間，請專業人士設計品牌與識別意象。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，冰城新意象結合吉安依山傍海特色及簡單線條，打造全新品牌「山海正甜」，讓旅客不僅用看的欣賞花蓮山海美景，還可品嚐甜甜的滋味。

張德奇指出，在山海正甜1、2樓共有120個座位，各有一處為山海意象的空間供民眾拍照打卡，設有電視及布幕方便會議使用，未來更考慮直播運動賽事。現在為試營運階段，2樓正在裝修，預計3月底完工，4月才會正式開張。

冰城販售品項除了農特產冰品，還有咖啡、蛋糕甜點等，農會更開發2款全新鹹口味的冰淇淋「皮蛋冰淇淋」、「鹽須醬油冰淇淋（香菜冰淇淋）」，皮蛋或香菜搭配鮮奶冰淇淋，令人深感視覺衝擊，味道鹹甜，吸引不少人挑戰。