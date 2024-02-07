陽明山花季開跑 來告白蔣萬安打包票：失敗找我
台北市長蔣萬安今天上午出席陽明山櫻花季開幕活動，從2月7日起到3月17日，為期40天花期，由山櫻花打頭陣，寒櫻、八重櫻、昭和櫻到吉野櫻等陸續綻開。蔣萬安邀請民眾搭乘大眾運輸前來賞櫻，更笑說到陽明山可感受粉紅泡泡，「花季告白一定成功，沒有成功來找我。」
陽明山今早山煙裊裊，薄霧之中卻能看見幾株的豔紅的山櫻花已盛開。蔣萬安也站在櫻花樹下拍照，他直呼繁花盛開、美不勝收，不用出國到日本，在國內就能欣賞到漂亮櫻花。
他也感謝相關工作人員對於陽明山櫻花養護有成，不只是觀光資源，更是文化交織活動，一旁的辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓等周遭歷史建築館舍，花季期間也有藝文展覽。
蔣萬安也提醒，由於山區的停車空間有限，期盼賞花民眾儘量搭乘大眾運輸工具，捷運轉接駁公車，像是131、124等路線都能抵達。
此外，北市公園處長藍舒凢說，持續3年的櫻花盃街舞大賽也於3月2日陽明山花鐘前廣場舉辦，報名時間至2月21日止，參賽隊伍要以花為主題，今年總獎金超過10萬元。
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