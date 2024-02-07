喜氣迎龍年！必敗時髦又討喜的小龍飾品整理包
歡慶龍年新春之際，換上應景又喜氣的時尚配件，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）、丹麥Pandora、法國亞歷山卓髮飾（Alexandre de Paris）2024最新農曆新年主題新年系列。神秘的龍自古以來便代表好運、力量、權力、智慧和 健康，搭配充滿吉祥寓意和平安的象徵符碼，為即將到來的新年獻上祝福。
施華洛世奇Dragon & Phoenix系列靈感來自中國傳統文化中的重要圖騰，以龍象徵力量，鳳象徵和諧，龍鳳聚首為吉祥與福祉的預示。系列包括多款項鍊、手鍊與耳環，以獨門水晶工藝呈現龍爪與鳳尾，款式選擇多樣，更與別具新意的白色水晶珍珠、紅繩或寓意幸運的錢幣元素巧妙融合。Zodiac Dragon系列則以寓意富貴吉祥的靈動生肖小龍以攜著錢幣的造型躍入新年，帶來新年的歡樂氣息，其中不對稱耳環中龍頭與龍身閉合成完整的靈動小金龍，別具配戴趣味。
Pandora金龍獻瑞好運串飾以鍍14k金勾勒金龍環繞順體現條，身體一側鑲嵌一列密鑲寶石，另一側呈現鱗片細節，點綴紅色梨形切割寶石龍眼。平安護身符吊飾，以925銀鑄造，搭配中華文化中象徵好運的鮮紅琺瑯與閃閃靈動的祥雲圖案，裝飾「平安」字樣以及一個精緻小巧的平安結，隨身保平安。龍年吉祥雙色項鍊則以鍍14k金流線勾勒飛舞祥龍，細節豐富點綴璀璨的密鑲寶石，並能自由滑動調整長度與配戴方式，為新年招來祥龍的好運。
亞歷山卓髮飾推出象徵吉祥如意的祥龍髮夾與寓意飛黃騰達的躍鯉豆扣夾，均採用延展性高、不易脆裂的頂級醋酸纖維製作，加乘祥龍和躍鯉象徵的美好寓意，適時為農曆春節增添應景的時尚氛圍。紅色的龍身綴飾金色梅花圖案與施華洛世奇水晶，舞動的身軀蘊含有「龍行大運」寄意，分外討喜可愛。金身紅麟的鯉魚，擁有跳躍靈動的風姿，因鯉躍龍門典故而有「吉慶高升」的祝福與「年年有餘」的好彩頭諧音，雙倍吉祥。同時推出百搭的蝴蝶結造型髮箍，以及簡約優雅的絲帶造型髮夾，以強大又經典的正紅色，搭配招財開運的金色，讓走春拜年的裝扮顯得雍容華貴又招財喜氣。
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