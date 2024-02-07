喜氣迎龍年！必敗時髦又討喜的小龍飾品整理包

歡慶龍年新春之際，換上應景又喜氣的時尚配件，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）、丹麥Pandora、法國亞歷山卓髮飾（Alexandre de Paris）2024最新農曆新年主題新年系列。神秘的龍自古以來便代表好運、力量、權力、智慧和 健康，搭配充滿吉祥寓意和平安的象徵符碼，為即將到來的新年獻上祝福。

施華洛世奇Dragon & Phoenix系列靈感來自中國傳統文化中的重要圖騰，以龍象徵力量，鳳象徵和諧，龍鳳聚首為吉祥與福祉的預示。系列包括多款項鍊、手鍊與耳環，以獨門水晶工藝呈現龍爪與鳳尾，款式選擇多樣，更與別具新意的白色水晶珍珠、紅繩或寓意幸運的錢幣元素巧妙融合。Zodiac Dragon系列則以寓意富貴吉祥的靈動生肖小龍以攜著錢幣的造型躍入新年，帶來新年的歡樂氣息，其中不對稱耳環中龍頭與龍身閉合成完整的靈動小金龍，別具配戴趣味。

Pandora金龍獻瑞好運串飾以鍍14k金勾勒金龍環繞順體現條，身體一側鑲嵌一列密鑲寶石，另一側呈現鱗片細節，點綴紅色梨形切割寶石龍眼。平安護身符吊飾，以925銀鑄造，搭配中華文化中象徵好運的鮮紅琺瑯與閃閃靈動的祥雲圖案，裝飾「平安」字樣以及一個精緻小巧的平安結，隨身保平安。龍年吉祥雙色項鍊則以鍍14k金流線勾勒飛舞祥龍，細節豐富點綴璀璨的密鑲寶石，並能自由滑動調整長度與配戴方式，為新年招來祥龍的好運。