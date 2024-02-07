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7-ELEVEn隱藏優惠大公開！結帳1步驟爽拿購物金 網全驚呼：連店員都不知道

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7-ELEVEn隱藏優惠大公開！結帳1步驟爽拿購物金 網全驚呼：連店員都不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEn超商近期推出取貨「報會員」就送7元購物金。示意圖。資料照／7-ELEVEN提供
7-ELEVEn超商近期推出取貨「報會員」就送7元購物金。示意圖。資料照／7-ELEVEN提供

超商取貨優惠春節加碼！一名網友分享，在7-ELEVEn取貨只要「報會員」，就送7元購物金，將資訊分享到網路上後引起熱議。內行人也提醒，無論繳費還是領包裹，建議都要先報會員，才能享有隱藏優惠！

這名網友在PTT以「7-11取貨前報會員送購物金7元」為題，指出自己剛去超商領包裹，發現這次遊戲規則有更改，需「先報會員後取貨」才會贈送7元購物金，若沒有先報會員，就不會有購物金，直言自己取貨時沒先報會員，無奈喊「虧爛！」。

貼文一出後，多數網友都不知道有這個隱藏優惠，紛紛表示「剛領完QQ」、「不知道有活動+1」、「早上領包裹店員根本不知道有活動」、「剛領完，沒條碼，以為這次這麼快就換完了」、「剛領完三件...沒有被問有沒有會員QQ」、「早上剛領完，店員沒問，可能連店員都不知道」、「哇靠4個包裹都沒有報到...」、「我才剛領11件包裹，虧大了」。

不過，也有內行網友建議，無論要在超商進行什麼服務，都先「報會員」，以免錯過隱藏優惠，紛紛表示「反正開頭先刷會員就對了」、「其實就繳費領包裹都先刷會員就對了 不要管店員講什麼」、「務必堅持刷會員才取貨，不刷就堅持不走不領」。

7-ELEVEn超商近期推出取貨「報會員」就送7元購物金，活動期間為2月5日至2月9日，數量有限，送完為止。兌換期間至2月14日前，每筆交易最多提供5組序號。

7-11 取貨 超商

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