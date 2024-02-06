長榮航空迎龍年 旅客可嚐年節佳餚、限定甜品

迎接龍年，長榮航空表示，春節期間機艙內將張貼春聯，設計專屬龍年生肖頭墊紙、餐巾紙，並播放年節音樂迎旅客登機，飛行途中也將推出龍年佳餚、限定節慶甜品。

長榮航空表示，除夕當天，搭乘台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的皇璽桂冠艙，將提供旅客一份由台灣在地品牌強尼甜點工藝推出的「法式龍鬚糖」小禮盒，結合甜點師傅傳統與法式拉糖技術的精心製作，以真空包裝保留甜品外酥、內餡鬆軟綿密口感。

搭乘豪華經濟艙旅客，則提供知名甜點品牌愛麗莎的夢遊仙境製作的「柿柿如意餅乾」及「紅龜粿長壽餅乾」；全艙等旅客星球工坊應景爆米花「財福好運紅包爆米花」，象徵一包在手，財氣、福氣「龍總來」。

長榮航空表示，除夕至初二，自台灣出發的皇璽桂冠、桂冠、商務艙旅客，提供COLLET ROSE粉紅香檳做為迎賓酒款品嚐。此外，搭乘豪華經濟艙以上艙等旅客，能獲印有長榮航空飛航景點紅包袋。