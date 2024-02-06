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遠百2024春節檔期重金加碼 國際精品滿1萬就送為期12天

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東百貨2024春節檔期除了全館回饋，特別針對「國際精品」再加碼。圖／遠百提供
遠東百貨2024春節檔期除了全館回饋，特別針對「國際精品」再加碼。圖／遠百提供

為了博得一年開始的好彩頭，遠東百貨春節檔期除了全館回饋，特別針對「國際精品」加碼，端出周年慶等級回饋規格就是要搶下過年關鍵檔期。另外，遠百也針對服飾、家電等採購需求推出滿額回饋，要讓消費者年前採購、過年購物都能賺到超值回饋、買得開心，也可望衝出春節高客單。

春節檔期是百貨一年中僅次於周年慶，更與母親節業績相當，是一年三大檔期之一，而過年業績好不好，攸關年度表現。遠百今年春節檔期特別攜手發卡銀行，除了全館回饋外，特別針對精品額外加碼「滿1萬送500」、「滿1萬送800」，各大國際精品都適用，是過年檔期少有的優惠，且回饋拉長至12天，要為2024年業績衝出好的開始。

國際精品刷1萬分期送500～800元

國際精品加碼回饋，2月7日起至2月18日於板橋大遠百、遠百竹北指定銀行刷1萬元分6期送800元（遠百竹北TIMEVALLEE、BVLGARI單筆1萬元送500元），遠百信義A13、台中大遠百指定銀行刷1萬元分6期送500元。一線國際精品幾乎全面適用回饋，領完年終想買精品犒賞自己，可把握這波難得回饋，贈送的抵用券2月29日前於百貨服飾消費可十足抵用。

遠百App會員送更多

此外，遠百全台各店2月7日起至2月21日推出百貨服飾當日累計5,000元送250元，高消費另有加碼，當日累計滿3萬元加送300元，遠百App會員單筆滿5,000元再加贈250元，換句話說，遠百App會員購買百貨服飾滿5,000元就送500元，當日累計滿3萬元送3,300元。另有保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元，HAPPYGO Pay獨享全館當日單筆刷5,000元送200元等回饋。

新竹大遠百獨家加碼

新竹大遠百獨家加碼，持遠百App黃金珠寶當日單櫃10萬元送1,000元、精品名品當日單櫃2萬元加送300元。家電、床墊、保健器材當日累計滿3萬元加送400元，鍋具、寢具單筆滿1萬元加送500元，童裝當日累計滿1萬元加送200元。慶祝金石堂書局全新登場，持遠百App出示學生證或兒童健保卡就送金石堂書局100元限量電子抵用券。

分期0%利率再送抵用券

不只如此，過年大採購，信用卡除了有分期0%利率還有滿額禮可拿，百貨服飾當日單筆刷滿6,000元且分6期送200元十足抵用券、當日單筆刷滿1萬元且分6期送400元十足抵用券，使用期限到3月31日。

板橋大遠百COACH托特手袋，9,900元～12,800元。圖／遠百提供
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遠百竹北HEARTS ON FIRE LuDroplet玫瑰金鑽石耳環，主鑽約0.50ct、30萬5,000元起。Vela Bypass Cocktail玫瑰金鑽石套戒，主鑽約0.50ct起、32萬1,000元起。圖／遠百提供
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板橋大遠百Chloé農曆年系列Woody木蘭花編織水桶包，31,900元。圖／遠百提供
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遠百信義A13 BALLY PENNANT系列印花斜肩包，35,800元。圖／遠百提供
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台中大遠百DE BEERS Enchanted Lotus 18K玫瑰金鑽石戒指，260,000元。圖／遠百提供
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