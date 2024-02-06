快訊

屏東工安意外…吊掛數百公斤石神像 起重機老闆遭斷裂吊臂奪命

國民黨中常委將改選！今公布候選人名單 首度破天荒出現「這情況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超大「獨角獸」前進台中？限定精品裝置藝術 期間限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
法國時尚品牌BALMAIN於台中大遠百外打造了巨型UNICORN裝置，將為期間限定展出、直至2月15日為止。圖／Balmain提供
法國時尚品牌BALMAIN於台中大遠百外打造了巨型UNICORN裝置，將為期間限定展出、直至2月15日為止。圖／Balmain提供

雖然經濟、文化的發展常以台北為主，但台中的消費實力同樣不可小覷。法國時尚品牌BALMAIN在日前為台中大遠百專賣店開幕之後，近日再於台中大遠百外打造了寬3.5、高1公尺的巨型UNICORN裝置，將為期間限定展出、直至2月15日為止。

全新專賣店是以品牌創意總監Olivier Rousteing為創意發想，並位在大門一入口左手處的黃金位置。而所謂的「UNICORN」鞋款是由品牌與知名鞋款設計師Safa Sahin所聯手打造，其靈感來自神話中的「獨角獸」，具有勇敢、無所畏懼、活力的象徵，以八塊模組結合，並有減震緩衝系列，透過三條半透明束帶從鞋履底部鏤空結構穿越、再與兩側的PPU材質相連，整體造型前衛、一如神話中的獨角獸，並有全黑、粉色、天空藍、火焰、多彩等豐富色彩配置。

於此同時，Balmain並推出全新Main Lab系列，強調極簡的黑白、銳利時髦的線條，從Unicorn鞋款的運動精神出發，全系列包含項鍊、手提包、見領雙排扣西裝外套、斗篷式連帽雨衣、連帽運動外套、帶有喇叭褲輪廓的抽繩運動褲，已於即日起上市，並僅限全球17間Balmain精品店舖，其中台中正是屏雀中選的幸運兒之一。

本次的巨型UNICORN裝置，不僅可讓人近距離欣賞UNICORN鞋履的結構之美，自即日起至2月15日止，凡與巨型UNICORN拍照上傳至社群、選擇公開貼文，並使用#BALMAINTOPCITY為標籤，可前往台中大遠百北棟一樓的BALMAIN櫃位兌換小禮乙份，禮物為每日限量、換完為止。

Balmain並推出全新Main Lab系列，強調極簡的黑白、銳利時髦的線條，僅限全球17間Balmain精品店舖販售。圖／Balmain提供
Balmain並推出全新Main Lab系列，強調極簡的黑白、銳利時髦的線條，僅限全球17間Balmain精品店舖販售。圖／Balmain提供
BALMAIN X ANT KAI 聯名款UNICORN運動鞋，42,500元。圖／Balmain提供
BALMAIN X ANT KAI 聯名款UNICORN運動鞋，42,500元。圖／Balmain提供
Balmain Main Lab系列Key & Lock短項鍊，30,000元。圖／Balmain提供
Balmain Main Lab系列Key & Lock短項鍊，30,000元。圖／Balmain提供
Balmain Main Lab系列Balmissime Cabas黑色手提包，50,500元。圖／Balmain提供
Balmain Main Lab系列Balmissime Cabas黑色手提包，50,500元。圖／Balmain提供
BALMAIN UNICORN印花運動鞋火焰版，60,600元。圖／Balmain提供
BALMAIN UNICORN印花運動鞋火焰版，60,600元。圖／Balmain提供
BALMAIN的台中大遠百專賣店已於日前開幕，在迷你、但黃金位置的空間內，呈現當代、活力的法式時尚。圖／Balmain提供
BALMAIN的台中大遠百專賣店已於日前開幕，在迷你、但黃金位置的空間內，呈現當代、活力的法式時尚。圖／Balmain提供
BALMAIN UNICORN低筒運動鞋混色款，45,700元。圖／Balmain提供
BALMAIN UNICORN低筒運動鞋混色款，45,700元。圖／Balmain提供

品牌 運動

延伸閱讀

台南水道博物館花海開 小鹿裝置藝術成拍照熱點

影／蔡顯國造飛機翼難忘 以裝置藝術向金門土地致敬

裝置藝術？《幻獸帕魯》玩家用佩克龍堆出「侏儸紀世界」 傷心表示：RIP

黃色小鴨充氣時「跌倒」變糗照？ 高市觀光局：大家誤會了

相關新聞

遠百2024春節檔期重金加碼 國際精品滿1萬就送為期12天

為了博得一年開始的好彩頭，遠東百貨春節檔期除了全館回饋，特別針對「國際精品」加碼，端出周年慶等級回饋規格就是要搶下過年關...

超大「獨角獸」前進台中？限定精品裝置藝術 期間限定

雖然經濟、文化的發展常以台北為主，但台中的消費實力同樣不可小覷。法國時尚品牌BALMAIN在日前為台中大遠百專賣店開幕之...

Onitsuka Tiger就是愛台灣！海外首間NIPPON MADE形象店進駐復興Sogo百貨

如果你是細節控，絕對不會想錯過時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎旗下的NIPPON MADE系列產品，有著經典造型，同時經過日本職人親手縫製與加工的細膩處理。因此過去NIPPON MADE系列僅限定於日本當地販售，不過由於Onitsuka Tiger看好台灣市場，因此在今年海外首間形象店，也正式進駐復興Sogo百貨。

送個出乎預料的情人節禮物 瑞士軍刀、再生材質珠寶都是好選擇！

總是煩惱情人節禮物該怎麼挑選嗎？其實花點巧思的心意就以足夠，像是Victorinox推出每年限量顏色的瑞士軍刀，與全新風格香氛，就很適合陽光戶外派又注重生活品味的男性。而COS則有結合半寶石和再生材質的中性珠寶系列，無論男、女皆可配戴，更能組合成情侶款。

深耕藝文教育推廣 中國信託邀請「臺灣夢」南投慈恩社區孩童感受現代藝術之美

中國信託長期深耕藝文活動，緣起於中國信託金融控股公司創辦人辜濓松先生認為，一個國家人民藝術欣賞的水準越高，就代表這個國家的生活水平越高，即便是投入相當大的經費，還是值得做下去。為讓藝術走進大家的日常生活，由中國信託商業銀行主要贊助的《THE 哆啦A夢展 台北 2023》與《奇幻動物森林 樋口裕子展》，特別邀請南投慈恩社區的孩童觀展，透過藝術家的精彩創作，讓孩子們感受現代藝術豐沛的想像力與魅力。

過年採點來點不「藝」樣的！中正紀念堂日本藝術家樋口裕子個展

春節出遊首選《奇幻動物森林 樋口裕子展》！日本近代最夯藝術家之一的樋口裕子大型個展正在中正紀念堂以全新主題展出，九大展區，超過千件以上作品，滿滿藝術家創作原稿，展覽自二0二三年底開展以來佳評如潮，已來展的網友紛紛表示是近年來CP值最高的藝文展，還想要二刷、三刷！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。