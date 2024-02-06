超大「獨角獸」前進台中？限定精品裝置藝術 期間限定

雖然經濟、文化的發展常以台北為主，但台中的消費實力同樣不可小覷。法國時尚品牌BALMAIN在日前為台中大遠百專賣店開幕之後，近日再於台中大遠百外打造了寬3.5、高1公尺的巨型UNICORN裝置，將為期間限定展出、直至2月15日為止。

全新專賣店是以品牌創意總監Olivier Rousteing為創意發想，並位在大門一入口左手處的黃金位置。而所謂的「UNICORN」鞋款是由品牌與知名鞋款設計師Safa Sahin所聯手打造，其靈感來自神話中的「獨角獸」，具有勇敢、無所畏懼、活力的象徵，以八塊模組結合，並有減震緩衝系列，透過三條半透明束帶從鞋履底部鏤空結構穿越、再與兩側的PPU材質相連，整體造型前衛、一如神話中的獨角獸，並有全黑、粉色、天空藍、火焰、多彩等豐富色彩配置。

於此同時，Balmain並推出全新Main Lab系列，強調極簡的黑白、銳利時髦的線條，從Unicorn鞋款的運動精神出發，全系列包含項鍊、手提包、見領雙排扣西裝外套、斗篷式連帽雨衣、連帽運動外套、帶有喇叭褲輪廓的抽繩運動褲，已於即日起上市，並僅限全球17間Balmain精品店舖，其中台中正是屏雀中選的幸運兒之一。