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Onitsuka Tiger就是愛台灣！海外首間NIPPON MADE形象店進駐復興Sogo百貨

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
NIPPON MADE首間形象專門店，店招主要以「NIPPON MADE」為主，近似「日本」的日文發音，說明品牌對於職人工藝與在日生產的驕傲。圖／Onitsuka Tiger提供
NIPPON MADE首間形象專門店，店招主要以「NIPPON MADE」為主，近似「日本」的日文發音，說明品牌對於職人工藝與在日生產的驕傲。圖／Onitsuka Tiger提供

如果你是細節控，絕對不會想錯過時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎旗下的NIPPON MADE系列產品，有著經典造型，同時經過日本職人親手縫製與加工的細膩處理。因此過去NIPPON MADE系列僅限定於日本當地販售，不過由於Onitsuka Tiger看好台灣市場，因此在今年海外首間形象店，也正式進駐復興Sogo百貨。

從2022年開始，Onitsuka Tiger在台迅速發展，包括插旗台北101成立品牌首間旗艦店；2023年則是於微風信義百貨，開出全台面積最大品牌專門店。Onitsuka Tiger看重本地市場，與日本同步陸續推出限定款產品，讓消費者們也很有感，因此反映在營業上，這幾年皆開出紅盤。不僅如此，Onitsuka Tiger還透露，今年為慶祝品牌創立75周年的「原子小金剛」系列聯名之作，台灣也是日本以外，銷售最佳的地區。因此奠基於消費者對於品牌的喜愛，於是日本海外首家NIPPON MADE形象店落腳於台灣，也就不讓人意外了。

NIPPON MADE在台首間形象專門店，店裝設計與東京旗艦店相同，結合大面積沉穩內斂的色調牆面和原木紋元素，為簡約俐落空間注入復古風情。圖／Onitsuka Tiger提供
NIPPON MADE在台首間形象專門店，店裝設計與東京旗艦店相同，結合大面積沉穩內斂的色調牆面和原木紋元素，為簡約俐落空間注入復古風情。圖／Onitsuka Tiger提供

不同於Onitsuka Tiger旗艦店的黑、白與紅色系風格，由於NIPPON MADE系列皆採用日本製牛皮、麂皮、尼龍等材質，由職人親手製作成鞋履，時而結合傳統工藝細節，將日本製造代表的精良品質與美學傳遞給世界。因此首間形象專門店，店裝設計與東京旗艦店相同，結合大面積沉穩內斂的色調牆面和原木紋元素，為簡約俐落空間注入復古風情。即使Onitsuka Tiger成立至今75年，在日本有僅有三家NIPPON MADE專賣店，因此來台設形象店，顯得難能可貴。店招主要以「NIPPON MADE」為主，近似「日本」的日文發音，說明品牌對於職人工藝與在日生產的驕傲，而為了台北SOGO復興館形象專門店的成立，品牌還特別推出限定販售的FABRE、LAWNSHIP和VICKKA鞋款，讓消費者感受到產品的獨特。

NIPPON MADE系列皆採用日本製牛皮、麂皮、尼龍等材質，由職人親手製作成鞋履，時而結合傳統工藝細節，將日本製造代表的精良品質與美學傳遞給世界。圖／Onitsuka Tiger提供
NIPPON MADE系列皆採用日本製牛皮、麂皮、尼龍等材質，由職人親手製作成鞋履，時而結合傳統工藝細節，將日本製造代表的精良品質與美學傳遞給世界。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列VICKKA鞋，9,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列VICKKA鞋，9,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列FABRE鞋，8,480元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列FABRE鞋，8,480元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列LAWNSHIP鞋，8,480元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列LAWNSHIP鞋，8,480元。圖／Onitsuka Tiger提供

品牌 日本 消費者

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