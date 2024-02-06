Onitsuka Tiger就是愛台灣！海外首間NIPPON MADE形象店進駐復興Sogo百貨

如果你是細節控，絕對不會想錯過時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎旗下的NIPPON MADE系列產品，有著經典造型，同時經過日本職人親手縫製與加工的細膩處理。因此過去NIPPON MADE系列僅限定於日本當地販售，不過由於Onitsuka Tiger看好台灣市場，因此在今年海外首間形象店，也正式進駐復興Sogo百貨。

從2022年開始，Onitsuka Tiger在台迅速發展，包括插旗台北101成立品牌首間旗艦店；2023年則是於微風信義百貨，開出全台面積最大品牌專門店。Onitsuka Tiger看重本地市場，與日本同步陸續推出限定款產品，讓消費者們也很有感，因此反映在營業上，這幾年皆開出紅盤。不僅如此，Onitsuka Tiger還透露，今年為慶祝品牌創立75周年的「原子小金剛」系列聯名之作，台灣也是日本以外，銷售最佳的地區。因此奠基於消費者對於品牌的喜愛，於是日本海外首家NIPPON MADE形象店落腳於台灣，也就不讓人意外了。

NIPPON MADE在台首間形象專門店，店裝設計與東京旗艦店相同，結合大面積沉穩內斂的色調牆面和原木紋元素，為簡約俐落空間注入復古風情。圖／Onitsuka Tiger提供

不同於Onitsuka Tiger旗艦店的黑、白與紅色系風格，由於NIPPON MADE系列皆採用日本製牛皮、麂皮、尼龍等材質，由職人親手製作成鞋履，時而結合傳統工藝細節，將日本製造代表的精良品質與美學傳遞給世界。因此首間形象專門店，店裝設計與東京旗艦店相同，結合大面積沉穩內斂的色調牆面和原木紋元素，為簡約俐落空間注入復古風情。即使Onitsuka Tiger成立至今75年，在日本有僅有三家NIPPON MADE專賣店，因此來台設形象店，顯得難能可貴。店招主要以「NIPPON MADE」為主，近似「日本」的日文發音，說明品牌對於職人工藝與在日生產的驕傲，而為了台北SOGO復興館形象專門店的成立，品牌還特別推出限定販售的FABRE、LAWNSHIP和VICKKA鞋款，讓消費者感受到產品的獨特。

NIPPON MADE系列皆採用日本製牛皮、麂皮、尼龍等材質，由職人親手製作成鞋履，時而結合傳統工藝細節，將日本製造代表的精良品質與美學傳遞給世界。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列VICKKA鞋，9,080元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger NIPPON MADE系列FABRE鞋，8,480元。圖／Onitsuka Tiger提供