阿諾史瓦辛格帥兒擔綱主角 俏皮詮釋Emporio Armani形象大片

螢幕硬漢阿諾史瓦辛格的帥兒Patrick Schwarzenegger應Emporio Armani邀請，與名模Barbara Palvin等人一同入鏡，成為品牌春夏形象大片主角，展現了不遜於父親的自在有型。

義大利時裝品牌Emporio Armani春夏形象廣告，從微觀和宏觀兩個維度出發，攝影師Julien Martinez Leclerc以俏皮而生動的拍攝手法，透過姿勢和表情強調動感與活力的理念。此次擔任主角的對象包括模特兒康思佳、Iza Dantas、Alex Schlab、Paul Philetas、Hyuming Park、「維多利亞的秘密」匈牙利名模Barbara Palvin，以及阿諾史瓦辛格的兒子Patrick Schwarzenegger。他們在鏡頭前擺出醒目而誇張的身體姿態，讓畫面張力十足，極具視覺衝擊力，有意的是畫面中每位模特兒還與自己的迷你樣貌巧妙互動，時尚又不失趣味，令人不禁莞爾一笑。

在Emporio Armani廣告中Patrick Schwarzenegger與自己的迷你樣貌巧妙互動，時尚又不失趣味，令人不禁莞爾一笑。圖／Emporio Armani提供

另外同為義大利品牌的ETRO也推出春夏形象大片，創意總監Marco De Vincenzo利用與AI人工智慧的對話，將春夏系列靈感來源「NOWHERE虛無之境」的時空概念，帶來更深的表達層次。他與數位藝術家Silvia Badalotti合作，運用AI指令創造出奇幻空間描繪。廣告中的情境和身體都是虛構的，呼應時尚的基本原則，每個人都可以各種元素組合，找到自己獨一無二全新衣著的可能。藝術家發展出前所未有的複合建築風格，溫室裡密佈著難以形容的各式植物，加上既熟悉又陌生的人類模特兒，成就極為浪漫唯美同時又超現實的衝突感。

ETRO春夏形象大片緊跟AI趨勢，成就極為浪漫唯美同時又超現實的氛圍。圖／ETRO提供

ETRO春夏形象大片緊跟AI趨勢，成就極為浪漫唯美同時又超現實的氛圍。圖／ETRO提供