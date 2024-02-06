過年採點來點不「藝」樣的！中正紀念堂日本藝術家樋口裕子個展

春節出遊首選《奇幻動物森林 樋口裕子展》！日本近代最夯藝術家之一的樋口裕子大型個展正在中正紀念堂以全新主題展出，九大展區，超過千件以上作品，滿滿藝術家創作原稿，展覽自二0二三年底開展以來佳評如潮，已來展的網友紛紛表示是近年來CP值最高的藝文展，還想要二刷、三刷！

不僅展覽內容豐富，從樋口裕子早期作品、商業合作的手稿、立體作品等都有展出，2023-2024與日本迪士尼角色「費加洛＆桑普＆路西法」的合作手稿，也首次在台灣展覽上公開展出！加上台北站獨有的拍照打卡區、限定展覽周邊商品，獨惠台灣粉絲，可見得樋口裕子對於台灣展的用心！

「奇幻動物森林 樋口裕子展」與珍煮丹合作推出期間限定杯身，2月1日起全台珍煮丹門市都買得到。圖／聯合數位文創提供

此次展覽主辦單位聯合數位文創也與台灣知名手搖品牌「珍煮丹」合作，推出期間限定主題杯身及主題店，2/1~3/31全台珍煮丹門市購買飲品，都能得到《奇幻動物森林 樋口裕子展》授權的超萌貓咪、兔子等角色杯身，不僅如此，憑聯名杯身至展覽現場票亭以現金購票，即可以360元優惠價購入原價420元的全票，逛展現省60元。