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深耕藝文教育推廣 中國信託邀請「臺灣夢」南投慈恩社區孩童感受現代藝術之美

聯合新聞網／ 聯合數位文創
藝術家透過獨具一格的創作方式，帶領孩子進入全新的哆啦A夢世界。圖／聯合數位文創提供
藝術家透過獨具一格的創作方式，帶領孩子進入全新的哆啦A夢世界。圖／聯合數位文創提供

中國信託長期深耕藝文活動，緣起於中國信託金融控股公司創辦人辜濓松先生認為，一個國家人民藝術欣賞的水準越高，就代表這個國家的生活水平越高，即便是投入相當大的經費，還是值得做下去。為讓藝術走進大家的日常生活，由中國信託商業銀行主要贊助的《THE 哆啦A夢展 台北 2023》與《奇幻動物森林 樋口裕子展》，特別邀請南投慈恩社區的孩童觀展，透過藝術家的精彩創作，讓孩子們感受現代藝術豐沛的想像力與魅力。

日本超人氣畫家樋口裕子《奇幻動物森林 樋口裕子展》大型特展首次來臺，收錄了超過1,000件以上的精選作品，包含繪本創作、海報設計、聯名合作等經典繪畫手稿，更推出臺灣限定拍照場景區，讓孩子近距離感受樋口老師溫柔細緻的筆觸、復古的色彩及充滿想像力的表現風格。

《THE 哆啦A夢展 台北 2023》則以「我心中的哆啦A夢」為主題，集結28組日本當代知名藝術家創作，包括村上隆、奈良美智、蜷川實花等多位知名藝術家。藝術家們以獨具一格的創作方式，展現出哆啦A夢在他們心中的形象，透過作品傳遞所要表達的價值觀與文化象徵，帶領孩子進入全新的哆啦A夢世界。其中，藝術家增田賽巴斯汀所展出的作品「終極兵器」，為增田賽巴斯汀蒐集各地媒材創作出的巨大哆啦A夢，藉以呈現世界各地不同的色彩，巨大又繽紛的作品讓孩子們印象特別深刻，並分享「好喜歡這個作品！上面有好多玩具！」。

深耕藝文教育推廣，中國信託邀請「臺灣夢」南投慈恩社區孩童感受現代藝術之美。 圖／聯合數位文創提供
深耕藝文教育推廣，中國信託邀請「臺灣夢」南投慈恩社區孩童感受現代藝術之美。 圖／聯合數位文創提供

中國信託長期關注偏鄉弱勢孩童，南投慈恩社區即為中國信託慈善基金會「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」一員，計畫強調「社區的孩子，就是我們的孩子」，結合在地社區提供陪伴與照護，為孩子打造築夢基地，不讓孩子的未來發展受到環境弱勢與資源落差的限制。

此次透過中國信託《THE 哆啦A夢展 台北 2023》與《奇幻動物森林 樋口裕子展》公益觀展活動，以現代藝術的無邊創造力作為孩子們的藝術啟蒙，培養其藝文鑑賞能力及藝術內涵。中國信託將持續支持優質的藝術展演活動，讓藝術走進大家的日常生活，提供大家豐富的藝文生活體驗。

《奇幻動物森林 樋口裕子展》中國信託卡友優惠

2024/2/7至2024/4/7至2024/4/7，刷中信卡（含簽帳金融卡，不含中信AE卡）

●現場票亭購買全票享優惠價360元

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信託 哆啦A夢 藝術家

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