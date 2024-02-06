奢華金招財又開運 WAT新年禮盒獻上龍年新口味

台灣第一瓶裝雞尾酒品牌WAT，2024年推出應景的「欣欣向龍．新年禮盒」，外盒設計閃耀華麗搭配桔祥的小圖案，附上生龍活虎小吊牌，內3款100ml瓶裝雞尾酒、小茶栽堂馬卡龍牛軋糖4顆、小茶栽堂餅乾3片，新年優惠價999元；另有「66大順雞尾酒分享組」，內含6款100ml瓶裝雞尾酒，新年優惠價1399元，數量有限，售完為止。

WAT「欣欣向龍 新春禮盒」內含三款瓶裝雞尾酒。其中「出水福龍」雞尾酒，是龍年新口味，以琴酒、茉莉花茶與紫蘇，帶出怡人草本香氣；新鮮火龍果與檸檬，則提供適宜酸甜滋味，輔以艷紅的酒色，呈現歡慶龍年到來之意。

其餘兩款是WAT經典調酒。「冬瓜檸檬雞尾酒」復刻玩味傳統飲品，以熟甜的冬瓜蜜為底，混合酸度檸檬，並融入蘭姆酒的香料酒感，再增添巧克力點綴如可樂般的風味變化，將於齒頰間留下有趣的味覺記憶。「紅心芭樂雞尾酒」，馥郁飽滿的紅心芭樂，玫瑰天竺葵與生薑則為香氣點綴細緻，酒感適中，與新春時餐桌上的佳餚是最完美的搭配。