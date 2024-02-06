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買咖啡送鷄精！白蘭氏鷄精 Ｘ cama café 開工超給力

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
白蘭氏鷄精和cama café，讓開工精神倍增，活力秒開機。圖/白蘭氏提供
白蘭氏鷄精和cama café，讓開工精神倍增，活力秒開機。圖/白蘭氏提供

開工優惠搶先發！保健飲品龍頭白蘭氏首度與cama café合作，推出專為上班族訂製的新春活力方案。2月15日至3月16日期間，至cama café全台門市購買經典美式咖啡一杯，就送白蘭氏雙認證鷄精一瓶（41毫升），慰勞所有辛苦的上班族們。

白蘭氏行銷協理龔真慈對此次創意出擊，信心滿滿，他表示，期待透過與cama café的合作，使保健飲品與經典咖啡品項激撞出新火花，除了帶給消費者全新的味蕾享受，也建立起消費者日常補充鷄精的生活習慣。

擁有國家健康食品抗疲勞與免疫調節雙認證的白蘭氏鷄精，萃取自鷄隻營養，小分子蛋白質精華，快速好吸收，口感清爽順口，還喝得到淡淡鷄湯清香，任何時間地點都能快速提神補體力。而cama café熱銷的「cama經典美式」，選用榮獲義大利IIAC咖啡評鑑金獎肯定的品牌特選義式咖啡豆，手工挑豆加上新鮮烘焙展現咖啡最佳風味，也是上班族不可或缺的精神應援。

2月15日至3月16日，於cama café門市購買cama經典美式咖啡（容量、冰熱不限）即免費贈送白蘭氏雙認證鷄精41ml乙瓶，數量有限送完為止。

白蘭氏鷄精和cama café，讓開工精神倍增，活力秒開機。圖/白蘭氏提供
白蘭氏鷄精和cama café，讓開工精神倍增，活力秒開機。圖/白蘭氏提供

上班族 咖啡 消費者

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