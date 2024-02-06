買咖啡送鷄精！白蘭氏鷄精 Ｘ cama café 開工超給力

開工優惠搶先發！保健飲品龍頭白蘭氏首度與cama café合作，推出專為上班族訂製的新春活力方案。2月15日至3月16日期間，至cama café全台門市購買經典美式咖啡一杯，就送白蘭氏雙認證鷄精一瓶（41毫升），慰勞所有辛苦的上班族們。

白蘭氏行銷協理龔真慈對此次創意出擊，信心滿滿，他表示，期待透過與cama café的合作，使保健飲品與經典咖啡品項激撞出新火花，除了帶給消費者全新的味蕾享受，也建立起消費者日常補充鷄精的生活習慣。

擁有國家健康食品抗疲勞與免疫調節雙認證的白蘭氏鷄精，萃取自鷄隻營養，小分子蛋白質精華，快速好吸收，口感清爽順口，還喝得到淡淡鷄湯清香，任何時間地點都能快速提神補體力。而cama café熱銷的「cama經典美式」，選用榮獲義大利IIAC咖啡評鑑金獎肯定的品牌特選義式咖啡豆，手工挑豆加上新鮮烘焙展現咖啡最佳風味，也是上班族不可或缺的精神應援。